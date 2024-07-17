Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья, рассказал РИА Новости, что в результате ударов по агрокомплексу в селе Малиновка Запорожской области были поражены места, где украинские военные скрывали личный состав и вооружение западного производства.
Лебедев отметил, что в Малиновке был нанесен удар из РСЗО по агрокомплексу, который неоднократно использовался для укрытия военнослужащих и артиллерии, несмотря на постоянные попытки спрятать там людей и технику.
Также он добавил, что ночью на территорию зернового тока, где были спрятаны артиллерийские орудия натовского образца, также пришёлся удар.
По информации Лебедева, украинские войска подверглись нападению, когда пытались покинуть свои укрепления. В результате, по его словам, была ликвидирована группа из пяти военнослужащих, а другие группы, понеся потери, вынуждены были отступить обратно в укрепления и окопы.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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