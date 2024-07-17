Минобороны РФ сообщило, что за последние сутки военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли удары по четырём бригадам украинских вооруженных сил в Харьковской области и Луганской Народной Республике, а также успешно отразили контратаку противника, в результате чего украинская сторона потеряла до 650 человек.
В отчете российского военного ведомства указывается, что подразделения группировки войск "Запад" продолжали занимать стратегически выгодные позиции, нанеся урон 44-й, 115-й, 116-й механизированным бригадам ВСУ и 1-й бригаде национальной гвардии в окрестностях населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР.
Кроме того, была отбита контратака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны.
В российском ведомстве также отметили, что в результате потери противника составили до 650 военных, бронетранспортер М113 американского производства и двенадцать автомобилей.
В сообщении подчеркивается, что в процессе контрбатарейной борьбы были уничтожены реактивная система залпового огня RАК-SA-12 из Хорватии, польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская гаубица М777, советская гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав".
Кроме того, было ликвидировано три склада боеприпасов.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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