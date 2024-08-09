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В Америке заявили о скором уничтожении F-16
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Западный эксперт Макгрегор предрек скорое уничтожение F-16 российской армией

В Америке заявили о скором уничтожении F-16

Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил уверенность в том, что российские вооруженные силы уничтожат американские истребители F-16, которые появятся в зоне боевых действий на Украине.

Он отметил, что эти самолеты оснащены современной электроникой, и выразил надежду, что они не были модифицированы для возможности нести ядерное оружие. Макгрегор предполагает, что Россия сделает F-16 приоритетной целью и успешно их нейтрализует.

Ранее узурпатор Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых F-16 на территорию страны. По данным журнала The Economist, речь идет о десяти самолетах из обещанных 79 американских истребителей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва расценивает передачу F-16 Украине как намеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Однако, по его словам, появление этих истребителей не изменит ситуацию на фронте, и они будут уничтожены, как и другие виды вооружений, поставляемых Западом.

Фото: www. dodmedia. osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)

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