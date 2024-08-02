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Армия России уничтожила установку ВСУ, из которой велся обстрел Белгородчины
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ВС РФ уничтожило установку ВСУ терроризирующую Белгородчину

Армия России уничтожила установку ВСУ, из которой велся обстрел Белгородчины

В ответ на обстрелы Белгородской области, российские войска уничтожили ракетную пусковую установку в пригороде Харькова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который, в свою очередь, ссылается на данные своих коллег.

По информации источника, около 18:30 в результате контрбатарейного огня была ликвидирована одна из пусковых установок, обстреливавших мирное население Белгородской области.

Приграничные и центральные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости создания санитарной зоны безопасности для защиты мирных жителей от обстрелов.

В ответ на атаки по гражданским объектам, российская армия регулярно наносит точечные удары по расположению личного состава, военной техники и инфраструктуры украинских вооруженных сил, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российская армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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