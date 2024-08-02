В ответ на обстрелы Белгородской области, российские войска уничтожили ракетную пусковую установку в пригороде Харькова.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, который, в свою очередь, ссылается на данные своих коллег.
По информации источника, около 18:30 в результате контрбатарейного огня была ликвидирована одна из пусковых установок, обстреливавших мирное население Белгородской области.
Приграничные и центральные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны украинских вооруженных сил. Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости создания санитарной зоны безопасности для защиты мирных жителей от обстрелов.
В ответ на атаки по гражданским объектам, российская армия регулярно наносит точечные удары по расположению личного состава, военной техники и инфраструктуры украинских вооруженных сил, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российская армия не атакует жилые дома и социальные учреждения.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов
В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте
Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.
Все-таки продавили: телеведущий Иван Ургант возвращается на российскую сцену
Телеведущий Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале после двух лет безработицы.
Актриса Мария Кожевникова показала свой отдых с детьми на море
Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, каким необычным образом приехала в отпуск с сыновьями на турецкое побережье.