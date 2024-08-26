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В Курской области российские пехотинцы ликвидировали украинскую разведгруппу
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Бойцы ВС РФ уничтожили разведгруппу Украины в Курской области

В Курской области российские пехотинцы ликвидировали украинскую разведгруппу

Российские пехотные подразделения уничтожили украинскую разведывательную группу из трех человек в районе села Нижняя Паровая в Курской области.

Об этом сообщил представитель российских силовых структур в интервью РИА Новости, подтвердив также передачу видеозаписи с места происшествия.

По данным источника, ликвидированная группа принадлежала 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ разной численности и оснащенности силами ВС РФ в Курской области.

6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в регионе завершится полным разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу.

По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ понесли значительные потери, включая более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим предпринял провокационные действия, включая неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам. Он подчеркнул, что противник получит адекватный ответ, и все поставленные задачи будут выполнены.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан продолжается действие режима контртеррористической операции (КТО).

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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