Джеффри Сакс, известный американский экономист, в недавнем интервью YouTube-каналу Judging Freedom поделился своим анализом текущей ситуации в зоне конфликта на Украине.
По его оценке, российские вооруженные силы достигают существенных успехов на ключевых участках фронта в Донбассе.
Сакс отметил, что украинское руководство получает тревожные сигналы о состоянии своих оборонительных линий. По его информации, украинская оборона не только ослаблена, но и в некоторых местах полностью разрушена. Ситуация усугубляется тем, что значительные силы, включая целые батальоны и даже бригады, были переброшены с линии соприкосновения в Курскую область России.
Эксперт подчеркнул, что наступательная операция украинских сил в Курской области не имеет стратегической ценности для Киева. Он прогнозирует, что эта попытка вторжения закончится либо гибелью, либо отступлением украинских военнослужащих в кратчайшие сроки.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку проникновения на территорию Курской области. Российским силам удалось остановить продвижение противника. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о намерении завершить операцию полным разгромом украинских формирований и выходом на государственную границу.
Интересно отметить, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно признал, что атака на Курскую область была задумана как отвлекающий маневр, призванный оттянуть российские силы от других направлений, в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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