Киевский ставленник Федоров заявил об ударах по инфраструктуре Запорожье

Иван Федоров, назначенный Киевом руководитель Запорожской областной государственной администрации, сообщил в своем Telegram-канале о повреждениях, нанесенных объектам инфраструктуры на подконтрольной Украине части Запорожской области.

По его данным, за прошедшие сутки в 11 населенных пунктах региона было зафиксировано более 500 взрывов. Федоров заявил о разрушениях инфраструктурных объектов, однако не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Напомним, что по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года, Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. Киев не признает результаты этого референдума и продолжает обстреливать территорию региона.

В настоящее время под контролем России находится большая часть Запорожской области (более 70%). Под контролем украинских войск остается город Запорожье, бывший административный центр области. С марта 2023 года административным центром Запорожской области стал Мелитополь.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором, по мнению российских властей, замешаны украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда — по всей территории страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Фото: www. facebook*/Main Directorate of the State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv Oblast (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

*Компания Meta Platforms (Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена.