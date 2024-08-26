Согласно сообщению Министерства обороны России, штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении населенного пункта Константиновка на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции.
Перед ними стоит задача отрезать проходящие через Константиновку пути снабжения крупного гарнизона украинских вооруженных сил, расположенного в Угледаре.
Военное ведомство описало тактику, используемую российскими штурмовыми отрядами. Боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям противника, преодолевая "серую зону". У линии лесополосы они спешиваются и врываются в окопы, пока вперед выдвигается бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по украинским позициям.
Заместитель командира штурмовой роты отметил, что российские военнослужащие применяют тактику постепенного продвижения и закрепления на занятых рубежах.
По его словам, у них есть несколько слоев обороны, что не позволяет противнику вытеснить их с занятых позиций. Он пояснил, что если штурмовики захватывают стратегический плацдарм, то дороги снабжения ВСУ в Угледаре оказываются перерезанными, что вынуждает их отступать ближе к городу, где их начинают теснить.
Таким образом, российские войска "Восток" продолжают наступательные действия, нацеленные на блокирование и выдавливание украинских сил из Угледара и прилегающих районов.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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