Согласно сообщению Министерства обороны России, штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении населенного пункта Константиновка на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции.

Перед ними стоит задача отрезать проходящие через Константиновку пути снабжения крупного гарнизона украинских вооруженных сил, расположенного в Угледаре.

Военное ведомство описало тактику, используемую российскими штурмовыми отрядами. Боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям противника, преодолевая "серую зону". У линии лесополосы они спешиваются и врываются в окопы, пока вперед выдвигается бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по украинским позициям.

Заместитель командира штурмовой роты отметил, что российские военнослужащие применяют тактику постепенного продвижения и закрепления на занятых рубежах.

По его словам, у них есть несколько слоев обороны, что не позволяет противнику вытеснить их с занятых позиций. Он пояснил, что если штурмовики захватывают стратегический плацдарм, то дороги снабжения ВСУ в Угледаре оказываются перерезанными, что вынуждает их отступать ближе к городу, где их начинают теснить.

Таким образом, российские войска "Восток" продолжают наступательные действия, нацеленные на блокирование и выдавливание украинских сил из Угледара и прилегающих районов.

