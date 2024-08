Российские вооруженные силы продолжили свое наступление на восточном фронте, несмотря на попытки украинских войск атаковать Курскую область, сообщил ирландский журналист Чей Боуз через соцсети.

Боуз добавил, что российское продвижение на востоке набирает темп, критикуя при этом действия узурпатора Владимира Зеленского, назвав его решение на проведение операции в Курской области безрассудным. Он указал, что российская армия эффективно нейтрализует украинскую военную технику.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку занять территорию в Суджанском районе Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что продвижение украинских сил было остановлено, выразив уверенность в том, что операция завершится полным поражением противника и достижением государственной границы.

Владимир Путин прокомментировал, что киевский режим совершил еще одну крупную провокацию, ведя беспорядочный обстрел, в том числе гражданских объектов.

В ответ на эти события в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Следственный комитет России инициировал ряд уголовных дел, в частности по фактам террористических актов и убийств. Следственные органы работают над идентификацией украинских военнослужащих, которые отдавали и выполняли приказы о нанесении ударов по гражданским целям.

Фото: function. mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)