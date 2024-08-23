Российские военнослужащие погрузились в монгольскую культуру на учениях "Селенга-2024"

В рамках совместных российско-монгольских учений "Селенга-2024" состоялся день, посвященный культуре Монголии, в ходе которого российские военные смогли ближе познакомиться с традициями этой страны.
По сообщению Восточного военного округа, мероприятие прошло на полигоне "Чойбалсан", где для российских участников была организована насыщенная культурная программа.
На полевой сцене звучали национальные мелодии, а местные ансамбли представили зрителям яркие хореографические номера.
После этого военнослужащие приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, таким как монгольская борьба "Бух", стрельба из лука "Сур харваа" и метание игральных костей на точность. Гостям также предложили попробовать традиционные монгольские блюда.
В скором времени монгольские военные смогут познакомиться с российской культурой, попробовав национальные блюда и насладившись выступлением ансамбля "Селенга" из Бурятии.
Ранее подразделения Восточного военного округа прибыли в Монголию для участия в международных учениях "Селенга-2024", которые проводятся ежегодно с 2008 года. В этом году в учениях участвуют военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и зенитных ракетных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, базирующейся в Бурятии, а также подразделения Вооруженных сил Монголии.
Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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