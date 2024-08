Укротители неба: десантники ВС РФ отразили атаку дронов на Кинбурнской косе

Российские десантники из подразделения воздушно-десантных войск группировки "Днепр" успешно отразили налет украинских FPV-дронов на Кинбурнской косе. Корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой бойцов, сообщил, что десантники эффективно используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дронобойные ружья для уничтожения вражеских дронов.

По словам десантников, украинские FPV-дроны постоянно пытаются атаковать их позиции, но большая часть из них уничтожается средствами РЭБ. Однако иногда отдельные БПЛА находят лазейки в обороне и ликвидируются непосредственно десантниками с помощью дронобойных ружей, дробовиков и штатного стрелкового вооружения.

Один из десантников, военнослужащий с позывным "Настроение", рассказал, что дронобойное ружье "Кентавр" позволяет эффективно уничтожать вражеские дроны. Когда дрон теряет сигнал с управлением и видеосвязью, он взлетает вверх, предоставляя десантникам возможность отстреляться или уничтожить его.

Во время беседы с десантниками украинские дроны пытались атаковать их позиции на Кинбурнской косе, но благодаря оперативным и слаженным действиям российских бойцов налет был полностью отражен. Позже десантники продемонстрировали РИА Новости сбитый ими над позициями украинский FPV-дрон.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)