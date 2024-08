Бывший советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive высказал мнение о возможных последствиях отказа Запада от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению эксперта, нежелание западных стран содействовать началу переговорного процесса может привести к дальнейшему расширению территорий, контролируемых Россией. В качестве примера Бо привел возможность установления российского контроля над Одессой.

Бывший советник НАТО подчеркнул, что успехи России на фронте могут создать ситуацию, при которой Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров. Он также выразил обеспокоенность тем, что нежелание Запада способствовать мирному урегулированию конфликта может обернуться для Украины значительными территориальными потерями.

Стоит отметить, что в июне текущего года президент России Владимир Путин выдвинул новые предложения по мирному урегулированию конфликта. Эти предложения включали в себя признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей частью России, закрепление нейтрального и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.

Однако украинская сторона отвергла эту инициативу, что, по мнению экспертов, может привести к дальнейшей эскалации конфликта и потенциальному изменению баланса сил в регионе.

Заявления Жака Бо отражают растущую обеспокоенность некоторых западных экспертов относительно текущей стратегии Запада в отношении украинского кризиса и ее возможных долгосрочных последствий для региональной стабильности.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)