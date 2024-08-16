Населенный пункт Сергеевка Донецкой Народной Республики перешел под контроль российской армии.
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Фото: function. mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Польше задержали пару, заставляющую россиян просит милостыню
В Польше задержали супружескую пару из Молдавии, которая принуждала двух россиян с инвалидностью просить милостыню у торговых центров.
Боля: Молдавию могут втянуть в войну России и НАТО, если Санду будет у власти
Если молдавский политик Майя Санду, которая на данный момент занимает пост президента Республики Молдова, продолжит пребывать во власти, то государство, вполне вероятно, будет втянуто в вооружённый конфликт Российской Федерации и Организации Североатлантического договора. Такое мнение высказал депутат парламента Республики Молдова Василий Боля, информирует агентство РИА Новости.
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Певица Полина Гагарина похвасталась тем, что её семья пополнилась новым членом.
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