МО РФ заявило о нарушении ротации ВСУ на правом берегу Днепра

Военное министерство России сообщило, что артиллерийская группа Воздушно-десантных войск, входящая в состав военной группировки "Днепр", осуществила успешный удар по объекту на правом берегу Днепровского лимана.
Используя противотанковый ракетный комплекс "Корнет", расчет выполнил запуск управляемой ракеты с территории Кинбурнской косы, в результате чего было уничтожено здание, используемое ВСУ как временный пункт дислокации.
По данным разведки, в момент атаки в здании находились украинские военнослужащие. Наблюдение за местом проводилось с помощью беспилотного летательного аппарата. Командование приняло решение о нанесении удара в тот момент, когда к зданию подъехал автомобиль с украинскими солдатами, что позволило максимально эффективно реализовать задачу.
В результате удара погибли шесть военнослужащих ВСУ, что привело к срыву планов противника по ротации личного состава.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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