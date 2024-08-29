МО РФ заявило о нарушении ротации ВСУ на правом берегу Днепра

Военное министерство России сообщило, что артиллерийская группа Воздушно-десантных войск, входящая в состав военной группировки "Днепр", осуществила успешный удар по объекту на правом берегу Днепровского лимана.

Используя противотанковый ракетный комплекс "Корнет", расчет выполнил запуск управляемой ракеты с территории Кинбурнской косы, в результате чего было уничтожено здание, используемое ВСУ как временный пункт дислокации.

По данным разведки, в момент атаки в здании находились украинские военнослужащие. Наблюдение за местом проводилось с помощью беспилотного летательного аппарата. Командование приняло решение о нанесении удара в тот момент, когда к зданию подъехал автомобиль с украинскими солдатами, что позволило максимально эффективно реализовать задачу.

В результате удара погибли шесть военнослужащих ВСУ, что привело к срыву планов противника по ротации личного состава.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)