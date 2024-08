Российские войска нанесли значительный урон украинским подразделениям в Курской области, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, через свой канал в Telegram.

Генерал-майор отметил, что российские силы нанесли противнику серьёзное поражение, уничтожив значительное количество вражеской живой силы. По его словам, украинские формирования были вынуждены отступить на значительное расстояние в результате боевых действий.

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов ранее заявил, что утром 6 августа украинские войска предприняли попытку наступления на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Он также подчеркнул, что операция в этом регионе завершится полным разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, заявив, что киевский режим предпринял очередную провокацию, применяя неизбирательные обстрелы, в том числе по гражданским объектам. Глава государства заверил, что противник получит адекватный и мощный ответ, и все задачи, стоящие перед Россией, будут выполнены.

Фото: function. mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)