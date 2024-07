Согласно мнению британского аналитика Александра Меркуриса, высказанному в ходе трансляции на YouTube-канале Duran, вооруженные силы России одержат победу в текущем противостоянии с Украиной.

Эксперт подчеркнул, что любой непредвзятый наблюдатель осознает неизбежность такого исхода, учитывая сложившуюся обстановку и невозможность кардинально изменить ход событий. Меркурис также отметил наличие множества публикаций в западных медиа, указывающих на неспособность западных стран повлиять на ситуацию.

По мнению аналитика, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может оказаться более благоприятной для Украины в контексте разрешения конфликта, нежели потенциальный приход к власти Камалы Харрис.

Недавно стало известно, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И выразил готовность Киева к переговорам с Москвой. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Примечательно, что ранее Украина законодательно запретила ведение переговоров и игнорировала призывы России к диалогу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестны мотивы, стоящие за высказываниями украинского министра. Он также подчеркнул, что Россия намерена достичь поставленных целей либо путем продолжения специальной военной операции, либо посредством переговорного процесса.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)