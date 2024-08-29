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Россия уничтожает материальное обеспечение ВСУ
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На Западе заявили о методичном уничтожении российской армией материального обеспечения ВСУ

Россия уничтожает материальное обеспечение ВСУ

Российские войска проводят последовательную операцию по ликвидации баз материально-технического обеспечения ВСУ, которые используются для организации атак на Курскую область.

Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По словам Риттера, российские военные уже уничтожили все подобные базы в Сумской области. Он отметил, что ВС РФ активно уничтожают украинские танки, а запасы топлива для бронетехники ВСУ подходят к концу.

Эксперт добавил, что украинские боевики сейчас пытаются закрепиться на оборонительных позициях, но вскоре у них закончатся боеприпасы, и они окажутся в безвыходном положении. Риттер считает, что большинство из них погибнут или попадут в плен, и лишь немногие смогут выжить.

Напомним, что накануне Министерство обороны России сообщило об ударе российской авиации по резервам украинских бригад в Сумской области, которые готовились к вторжению на территорию России.

Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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