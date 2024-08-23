Ганчев заявил о контроле российской армии над, примерно, 50 населенными пунктами под Харьковом

Российские войска контролируют приблизительно 50 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил в интервью ТАСС глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил, что точная цифра не может быть предоставлена из-за наличия множества поселков в серой зоне.
Ганчев также подчеркнул, что с мая началось освобождение северных территорий Харьковской области. Город Волчанск, по его словам, является форпостом украинского сопротивления, где ВСУ предпринимают попытки атаковать позиции российских войск. Несмотря на это, продвижение российских сил продолжается медленно, но уверенно.
Глава ВГА уточнил, что на данный момент на освобожденных территориях проживает около 2 тыс. человек.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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