В Минобороны России сообщили об освобождении села Камышевка в Донбассе

В результате активных действий военнослужащих подразделений группировки "Центр" ВС РФ накануне был освобожден населенный пункт Камышевка в ДНР. Об этом говорится в оперативной сводке МО РФ о проведении специальной военной операции на Украине.
"Военные группировки войск "Центр" смогли освободить населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают наступление вглубь обороны противника", — сообщается в сводке военного ведомства.
Освобожденная Камышевка расположена в семи километрах от Прогресса и считается важным плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ на линию Новогродовка — Мирноград — Курахово.
Ранее в сводке МО РФ также сообщалось о поражении подразделений ВСУ и Нацгвардии Украины у Розовки, Дружбы, Гродовки и Михайловки, где было отбито семь контратак противника.
Фото: сайт Минобороны России (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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