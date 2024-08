Российские Вооруженные силы демонстрируют уверенное доминирование по всей линии фронта, особенно на Донецком направлении, где отмечается значительное продвижение. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее Алаудинов рассказал, что подразделения спецназа "Ахмат" успешно укрепили свои позиции, оттеснив противника на ряде участков Курского направления. Он также отметил, что на Донецком направлении продолжается уверенное продвижение российских войск, что свидетельствует о доминирующем положении России на линии боевого соприкосновения.

Алаудинов подчеркнул, что несмотря на недавние попытки украинских сил прорваться на Курском направлении, все попытки противника были успешно пресечены, а их силы продолжают нести значительные потери.

Стоит отметить недавние успехи российских войск, которые освободили населенные пункты Межевое и Желанное в Донецкой Народной Республике. Эти населенные пункты расположены на стратегически важном очеретинском плацдарме, который служит базой для дальнейшего наступления на такие ключевые точки, как Новогродовка, Димитров, Селидово и Курахово.

6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было остановлено, о чем сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Он также отметил, что операция в Курской области завершится полным разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу. По данным Минобороны России, за сутки на Курском направлении противник потерял более 300 человек и 14 единиц бронетехники.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим предпринял провокацию, прибегнув к неизбирательным обстрелам, в том числе по гражданским объектам. Он также заверил, что противник получит достойный ответ, и все поставленные задачи будут выполнены.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)