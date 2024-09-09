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ВС РФ целенаправленно атакует западных специалистов ВСУ
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Российские военные целенаправленно атакуют иностранных специалистов на Украине

ВС РФ целенаправленно атакует западных специалистов ВСУ

Российские силы начали активно преследовать западных специалистов, находящихся на территории Украины, заявил профессор Хельсинкского университета и эксперт по геополитике Туомас Малинен в соцсетях.

Он отметил, что действия России стали более жесткими и целенаправленными, что подтверждают недавние удары по иностранным наёмникам в пригороде Харькова.

Эту информацию также подтвердил координатор пророссийского движения в Николаеве Сергей Лебедев, сообщивший 6 сентября, что российские войска атаковали район под Харьковом, где было сосредоточено значительное количество иностранных наёмников и техники.

В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам, российская армия регулярно наносит точечные удары по позициям украинских военных, технике и наёмникам, а также по стратегической инфраструктуре. В частности, под обстрел попадают энергетические объекты, оборонные предприятия и системы управления и связи Украины.

При этом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские войска избегают ударов по гражданским зданиям и социальным учреждениям.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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