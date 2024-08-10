10 августа дан старт всероссийскому форуму "Машук" в Пятигорске

В Пятигорске состоялось торжественное открытие всероссийского форума "Машук", в котором принимают участие более 2 тысяч человек из Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России и стран ближнего зарубежья.

На церемонии открытия форума губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил благодарность молодежным активистам из Курска за их смелость и призвал всех присутствующих поддержать их, сказав: "Курск, мы с тобой!".

Также участников форума поздравили российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции. Форум "Машук" будет проходить до 23 августа и разделен на две смены: "Знание" и "Мастерство".

Всероссийский форум "Машук" собрал 2200 участников в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов страны. Среди них активисты Движения Первых, члены Федерального детского общественного совета, а также профессионалы в сфере педагогики, воспитания и просвещения.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума, которое было зачитано во время официального открытия.

Форум "Машук" представляет собой крупную коммуникационную площадку для развития и реализации проектов. Лучшие идеи, предложенные участниками, будут доработаны, апробированы и внедрены в жизнь при поддержке органов исполнительной власти. Этот формат взаимодействия с молодежью уже несколько лет демонстрирует свою эффективность на Ставрополье.

Участники форума получат возможность интенсивного обучения у наставников, что позволит им расти и развиваться не только в карьере, но и в сфере социальной активности.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Каракорум, ( лицензией Attribution-Share Alike 4.0.)