Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тёмная материя в космосе
Тёмная материя в космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:33

Вселенная скрывает чудовище: открытие звёзд из тёмной материи может переписать происхождение галактик

Исследователи обнаружили объекты, соответствующие моделям тёмных звёзд, на расстоянии 13 миллиардов световых лет

Впервые в истории астрономии исследователи представили убедительные свидетельства существования сверхмассивных тёмных звёзд - древних космических объектов, чьё свечение, возможно, подпитывается не ядерным синтезом, а энергией тёмной материи. Это открытие способно перевернуть наше представление о ранней Вселенной и объяснить происхождение первых сверхмассивных чёрных дыр.

"Сверхмассивные тёмные звёзды — это яркие и рыхлые гиганты из водорода и гелия, стабилизированные аннигиляцией частиц тёмной материи в их ядре", — пояснил астрофизик Космин Илие из Колгейтского университета.

Когда тьма излучает свет

После Большого взрыва, около 13,8 миллиарда лет назад, Вселенная постепенно остывала, и первые звёзды начали формироваться из облаков водорода и гелия. Однако новые данные, полученные с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST), указывают: некоторые из этих древнейших источников света могли быть не обычными звёздами, а совершенно иными объектами — тёмными звёздами, свет которых рождается из аннигиляции частиц тёмной материи.

Эта идея долгое время оставалась чисто теоретической, но теперь у астрономов появились наблюдательные подтверждения.

Сравнение моделей звёзд

Параметр Обычная звезда Тёмная звезда
Источник энергии Ядерный синтез Аннигиляция частиц тёмной материи
Состав Водород и гелий Те же элементы + концентрация тёмной материи
Температура ядра Миллионы градусов Относительно низкая
Масса До 100 масс Солнца До 1 миллиона масс Солнца
Судьба Белый карлик, нейтронная звезда или чёрная дыра Коллапс в сверхмассивную чёрную дыру

Теория, опередившая своё время

Идею существования тёмных звёзд впервые предложили в 2008 году физики Кэтрин Фриз, Паоло Гондоло и Дуглас Сполиар. Они предположили, что в условиях ранней Вселенной плотность тёмной материи была настолько высокой, что её частицы — WIMP (слабо взаимодействующие массивные частицы) — могли аннигилировать, высвобождая огромное количество энергии.

"Когда два вимпа сталкиваются, они аннигилируют, высвобождая энергию. Это может препятствовать коллапсу звезды и заставлять её светиться", — говорится в статье, опубликованной в Physical Review Letters.

Позднее расчёты показали, что такие звёзды могли вырасти до колоссальных размеров — в миллион раз тяжелее Солнца - и со временем коллапсировать, породив первые сверхмассивные чёрные дыры. Именно эти объекты, вероятно, и стали "зародышами" ранних галактик и квазаров.

Свидетельства с края наблюдаемой Вселенной

Телескоп "Джеймс Уэбб" (JWST) дал астрономам уникальную возможность заглянуть в эпоху, когда Вселенной было всего около 300 миллионов лет. Используя приборы NIRCam и NIRSpec, исследователи под руководством Космина Илие обнаружили четыре объекта, чьи характеристики соответствуют теоретическим моделям тёмных звёзд.

Кандидаты получили обозначения:

  • JADES-GS-z14-0,

  • JADES-GS-z14-1,

  • JADES-GS-z13-0,

  • JADES-GS-z11-0.

Все они находятся на расстоянии более 13 миллиардов световых лет, что делает их самыми древними известными объектами такого рода.

Особый интерес вызвал источник JADES-GS-z14-0, у которого обнаружена линия поглощения на длине волны 1640 ангстрем - признак присутствия однократно ионизированного гелия. Этот элемент обычно формируется при высоких температурах и служит своеобразной "подписью" энергетических процессов внутри звезды.

"Мы впервые увидели возможный спектральный след тёмной звезды. Несмотря на слабый сигнал, это может стать настоящим прорывом", — отметил Космин Илие.

Советы шаг за шагом: как астрономы подтверждают такие открытия

  1. Наблюдения. Используются данные JWST с инфракрасных приборов NIRCam и NIRSpec, способных фиксировать свет, идущий из глубин времени.

  2. Спектральный анализ. Учёные сравнивают полученные спектры с моделями излучения обычных и тёмных звёзд.

  3. Проверка гипотез. Выявленные кандидаты анализируются с учётом массы, температуры и цвета излучения.

  4. Численное моделирование. Суперкомпьютеры воспроизводят физику ранней Вселенной, чтобы понять, как могли образоваться такие объекты.

  5. Сравнение с наблюдениями галактик. Если масса и яркость объекта превышают возможные для обычной звезды — это аргумент в пользу тёмной звезды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что каждая яркая звезда на краю Вселенной — это тёмная звезда.
    Последствие: искажение представлений о структуре ранних галактик.
    Альтернатива: использовать комплексный анализ — не только спектр, но и форму, массу и динамику объекта.

  • Ошибка: игнорировать влияние тёмной материи на формирование первых звёзд.
    Последствие: невозможность объяснить происхождение сверхмассивных чёрных дыр.
    Альтернатива: включить аннигиляцию частиц в космологические модели.

  • Ошибка: недооценивать JWST как инструмент изучения ранней Вселенной.
    Последствие: потеря шанса подтвердить существование первичных объектов.
    Альтернатива: продолжить глубокие обзоры JADES и COSMOS-Web.

А что если…

…тёмные звёзды действительно существовали?
Это означало бы, что тёмная материя не просто пассивна, а активно влияет на эволюцию Вселенной. Возможно, именно она определила структуру первых галактик.

…тёмные звёзды всё ещё есть во Вселенной?
Теоретически, если в некоторых регионах сохраняется высокая концентрация тёмной материи, подобные объекты могут существовать до сих пор, но быть невидимыми в обычных диапазонах.

…их спутать с квазаром?
Да, поскольку обе категории очень яркие. Однако у тёмных звёзд отсутствует жёсткое рентгеновское излучение, характерное для аккреционных дисков чёрных дыр.

Плюсы и минусы гипотезы о тёмных звёздах

Плюсы Минусы
Объясняет происхождение сверхмассивных чёрных дыр Пока нет прямого подтверждения
Соответствует наблюдениям JWST Возможно совпадение с редкими типами галактик
Подтверждает активную роль тёмной материи Теория требует уточнения параметров частиц WIMP
Открывает новое направление в космологии Сложность проверки — объекты слишком далеки

Мифы и правда

  • Миф: тёмные звёзды — это разновидность чёрных дыр.
    Правда: они предшественники чёрных дыр, но обладают собственной структурой и светимостью.

  • Миф: тёмная материя не может взаимодействовать с веществом.
    Правда: в редких случаях аннигиляция частиц тёмной материи выделяет энергию, влияющую на вещество.

  • Миф: открытие тёмных звёзд противоречит теориям Эйнштейна.
    Правда: напротив, оно расширяет общую картину, не нарушая фундаментальные принципы гравитации.

FAQ

Что такое WIMP?
Это гипотетические частицы тёмной материи — слабо взаимодействующие массивные частицы, которые могут аннигилировать, высвобождая энергию.

Почему такие звёзды называют "тёмными"?
Не потому, что они не светят, а потому что источник их энергии связан с тёмной материей.

Можно ли их наблюдать напрямую?
Пока нет. JWST фиксирует лишь свет, который соответствует моделям таких объектов.

Как долго живёт тёмная звезда?
По оценкам, от 1 до 10 миллионов лет, после чего она коллапсирует в чёрную дыру.

Исторический контекст

Идея о тёмных звёздах — один из самых захватывающих эпизодов современной астрофизики. В начале 2000-х теория тёмной материи уже была подтверждена косвенно, но её роль в эволюции звёзд оставалась загадкой.

После запуска телескопа "Джеймс Уэбб" в 2021 году человечество впервые получило возможность рассмотреть галактики, существовавшие всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва. Некоторые из них оказались слишком яркими и массивными для своего времени — и именно гипотеза тёмных звёзд помогает объяснить этот парадокс.

"Если наша интерпретация верна, мы, возможно, впервые видим, как светится сама тьма", — отметил Космин Илие.

Три интересных факта

  1. Свет от звезды JADES-GS-z14-0 идёт к Земле более 13,5 миллиарда лет.

  2. Тёмные звёзды могут быть в 10 миллиардов раз ярче Солнца, но при этом иметь низкую плотность.

  3. Если теория подтвердится, это станет первым прямым доказательством активности тёмной материи во Вселенной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NASA: район Южного полюса Луны станет целью миссии Artemis III в 2027 году сегодня в 4:16
Луна переписала собственную историю: главный кратер оказался не тем, за кого его принимали

Новое исследование заставило учёных пересмотреть происхождение древнейшего кратера Луны и планы NASA по высадке астронавтов в 2027 году.

Читать полностью » IGN уточнил, что лучше всего затмение 2027 года можно будет наблюдать на юге Испании сегодня в 3:26
Мир замрёт на шесть минут: Солнце исчезнет, и над Испанией наступит полдень без света

В 2027 году Испания станет единственной страной Европы, где можно будет увидеть "затмение века" — полное солнечное шоу, которое превратит день в ночь.

Читать полностью » NYT: в зоне Каскадия может произойти землетрясение силой 9 баллов сегодня в 2:22
Невидимая угроза у берегов Калифорнии: океан медленно подтачивает Америку изнутри

Учёные предупреждают: вдоль побережья Тихого океана может произойти мегаземлетрясение, способное изменить карту Северной Америки.

Читать полностью » NASA: количество пасмурных дней в Южной Европе снизилось на 8% сегодня в 1:22
Мир без тени: спутники заметили тревожный признак нового потепления

Учёные фиксируют, что облаков на планете становится всё меньше. Как глобальное потепление и загрязнение воздуха делают небо прозрачным и засухи — нормой.

Читать полностью » Левитация без потери энергии достигнута физиками из Окинавского института сегодня в 0:27
Левитация больше не трюк: японцы научились заставлять графит парить вечно

Учёные из Японии нашли способ устранить вихревые токи и создать идеальную левитацию. Их открытие может изменить подход к квантовым сенсорам и исследованиям космоса.

Читать полностью » Мозг меняет голос под собеседника без сознательного контроля вчера в 23:42
Голос как зеркало общения: почему мы бессознательно копируем интонации собеседника

Учёные из Университета Радбауда показали: мозг человека мгновенно подстраивается под тембр и тон собеседника, чтобы лучше его понимать — и в ответ незаметно меняет собственный голос.

Читать полностью » В Армении обнаружен крупнейший некрополь кремации вчера в 23:19
Тайны древнего города раскрыты: археологи нашли идол, который хранил секреты Урарту 2500 лет

Совместная армяно-польская экспедиция в Аргиштихинили обнаружила идол из туфа и крупнейший некрополь кремации в Армении. Эти находки раскрывают новую страницу духовной и повседневной жизни урартского времени.

Читать полностью » В созвездии Ориона выявлена двойная звёздная система вчера в 22:36
Звезда-гигант и её малыш: астрономы раскрыли секрет загадочных перемен Бетельгейзе

Астрономы подтвердили, что у сверхгиганта Бетельгейзе есть звезда-компаньон. Открытие объясняет колебания её яркости и меняет представления о формировании двойных систем.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты рассказали о новых тарифах и категориях шенгенских виз в 2025 году
Питомцы
Кошки спят лучше в специальных лежанках
ДФО
В Приморском крае расследуют халатность после школьного избиения в Пластуне — Алексей Фролов
Наука
Нобелевский лауреат Ардем Патапутян создаёт карту внутреннего восприятия человека — проект CIMA получил грант NIH
Питомцы
Собачий желудок переваривает пищу в 10 раз быстрее человеческого
Садоводство
Биопрепараты Фитоспорин и Битоксибациллин заменяют химические средства при обработке деревьев
Спорт и фитнес
Психиатр Антон Шестаков рассказал, как система малых привычек помогает укрепить здоровье и снизить стресс
Красота и здоровье
Узкие трусы могут привести к бесплодию и варикоцеле у мужчин — Артур Богатырёв
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet