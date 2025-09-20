Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Экзопланета TRAPPIST-1e
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:09

Вселенная открывает карты: 6000 миров за пределами Солнечной системы уже вписаны в каталог

NASA: число подтверждённых экзопланет превысило 6000, в галактике может существовать миллиарды обитаемых миров

Эпоха экзопланет началась в 1992 году, когда астрономы впервые зафиксировали две планеты у пульсара. Спустя три года человечество узнало о первой планете, вращающейся вокруг звезды главной последовательности. Эти открытия стали началом новой главы в астрономии. С запуском миссий NASA Kepler и TESS темпы исследований ускорились: количество подтверждённых планет за пределами Солнечной системы стало расти с каждым годом.

Рост числа открытий

В 2015 году NASA объявило о тысячной экзопланете. Уже в 2016-м был поставлен рекорд — почти 1500 новых открытий за год. К весне 2022 года счёт достиг отметки в 5000. Сегодня список превысил 6000 подтверждённых экзопланет, и каждое новое имя в каталоге становится результатом работы учёных со всего мира.

Масштабы Вселенной

6000 планет — внушительное число, но оно ничтожно мало на фоне сотен миллиардов возможных миров только в нашей галактике. Огромные расстояния, яркость звёзд и технические ограничения делают поиск экзопланет непростым делом. Однако каждое открытие помогает лучше понять устройство Вселенной.

Разнообразие миров

Наука об экзопланетах — это не только цифры. Главное — разнообразие:

  • горячие юпитеры — газовые гиганты, совершающие оборот вокруг своих звёзд всего за несколько дней;

  • сверхбыстрые планеты с периодами в считанные часы;

  • миры, настолько близкие к своим звёздам, что они расплавлены;

  • планеты с дождями из железа или алмазов;

  • объекты менее плотные, чем пенопласт;

  • океанические миры и планеты с токсичными атмосферами.

"Каждый тип планет, которые мы обнаруживаем, даёт нам информацию об условиях их формирования и, в конечном итоге, о том, насколько обычны планеты, похожие на Землю, и где их искать", — сказала руководитель программы Exoplanet Exploration NASA Дон Гелино.

Методы поиска экзопланет

Учёные используют в основном косвенные методы:

  • транзитный — измеряет, сколько света звезды блокируется при прохождении планеты;

  • радиальной скорости — фиксирует колебания звезды, вызванные её "спутником";

  • астрометрия — улавливает микроскопические смещения положения звезды;

  • гравитационное микролинзирование — ищет аномалии в свете далёких объектов.

Прямая съёмка позволяет заглянуть в атмосферу экзопланеты, но пока таких объектов насчитывается менее сотни — слишком сложно изолировать их свет от сияния звезды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что каждая найденная планета обитаема.
    Последствие: ложные надежды и искажённые выводы.
    Альтернатива: учитывать только миры в "зоне обитаемости" и анализировать их атмосферу.

  • Ошибка: считать все кандидаты подтверждёнными.
    Последствие: статистика искажается, исследования теряют точность.
    Альтернатива: проводить дополнительные наблюдения с разных телескопов.

  • Ошибка: игнорировать влияние звёздных вспышек.
    Последствие: ложные сигналы в данных.
    Альтернатива: перепроверка наблюдений и использование независимых методов.

А что если…

А что если обитаемые миры находятся ближе, чем мы думаем? Возможно, в радиусе всего нескольких десятков световых лет есть планета с условиями, похожими на земные. Но пока инструменты человечества только приближаются к тому, чтобы различить признаки жизни — биосигнатуры в атмосферах далёких планет.

Плюсы и минусы методов

Метод Плюсы Минусы
Транзитный Простота и массовость открытий Требует особого расположения планеты
Радиальной скорости Позволяет определить массу Ограничен чувствительностью приборов
Астрометрия Даёт точные данные о положении Сложность измерений
Микролинзирование Работает для далёких объектов Явление кратковременно и трудно повторить
Прямая съёмка Возможность изучить атмосферу Сложность отделить свет планеты от звезды

FAQ

Сколько кандидатов ещё ждут подтверждения?
Около 8000 — это потенциальные экзопланеты, которые требуют дополнительных наблюдений.

Какая цель стоит перед астрономами?
Главный приоритет — найти обитаемые планеты и биосигнатуры, указывающие на наличие жизни.

Какая миссия станет ключевой в будущем?
Телескоп James Webb и его возможные преемники — они способны исследовать состав атмосфер далеких миров.

Мифы и правда

  • Миф: все планеты похожи на Землю.
    Правда: большинство миров имеют условия, несовместимые с жизнью в привычной форме.

  • Миф: экзопланеты можно легко сфотографировать.
    Правда: прямых снимков меньше сотни из-за сложности.

  • Миф: открытые 6000 планет — это всё, что есть.
    Правда: только в Млечном Пути их может быть сотни миллиардов.

Исторический контекст

  1. 1992 год — первые экзопланеты у пульсара.

  2. 1995 год — открыта первая планета у звезды главной последовательности.

  3. 2009 год — запуск телескопа Kepler, начавшего "золотую эру" поисков.

  4. 2018 год — старт миссии TESS, продолжающей дело Kepler.

  5. 2022 год — достигнут рубеж в 5000 подтверждённых планет.

Три интересных факта

  1. Некоторые горячие юпитеры настолько близки к звёздам, что их год длится всего несколько часов.

  2. Есть планеты с плотностью меньше пенопласта — они буквально "воздушные шары".

  3. По оценкам учёных, только в нашей галактике может быть до 40 миллиардов землеподобных миров.

