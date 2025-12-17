Вселенная моргнула — и её успели заметить: редкое свечение выдало смерть исполинской звезды

Свечение, которое астрономы обычно связывают с гибелью гигантских звёзд, удалось зафиксировать российским учёным почти сразу после мощного космического сигнала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Сигнал космической катастрофы

Российские исследователи использовали Глобальную сеть телескопов-роботов МАСТЕР МГУ для наблюдений за редким астрофизическим явлением. Речь идёт об оптическом послесвечении, которое возникает после гамма-всплеска — одного из самых мощных выбросов энергии во Вселенной.

В университете поясняют, что подобные вспышки, продолжающиеся в гамма-диапазоне более двух секунд, обычно связаны с катастрофическим финалом эволюции крайне массивных звёзд.

"Как правило такие события (длительностью в гамма-диапазоне более двух секунд) связаны с гибелью очень массивных звезд", — сообщили корреспонденту ТАСС в МГУ.

Быстрая фиксация вспышки

Свечение было зарегистрировано 25 ноября, спустя всего 11 минут после того, как спутник NASA Fermi обнаружил длинный гамма-всплеск GRB 251125B. Учёные МГУ стали первыми, кто определил оптическое послесвечение этого события.

Позднее открытие подтвердили независимые наблюдения астрономов обсерватории COLIBRI в Мексике, что укрепило достоверность полученных данных и подчеркнуло значение оперативных наблюдений.

"Телескоп МАСТЕР-Тунка обнаружил оптический источник со звездной величиной 18.2 в ту же самую минуту, когда была опубликована первая телеграмма <…> от спутника Fermi. Такая быстрая реакция имеет критическое значение для изучения природы этих космических катастроф", — отметил младший научный сотрудник лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Аристарх Часовников.

Почему гамма-всплески так важны

В МГУ подчёркивают, что гамма-всплески остаются одними из самых загадочных и ярких явлений в астрофизике. Именно ранние наблюдения в оптическом диапазоне позволяют учёным лучше понять механизмы излучения и физику процессов, происходящих при коллапсе массивных звёзд.

Каждая подобная регистрация дополняет картину эволюции Вселенной и помогает уточнять существующие теории о природе космических катастроф.

Как работает сеть МАСТЕР

Глобальная сеть роботов-телескопов МАСТЕР была создана в 2022 году под руководством профессора физического факультета МГУ, заведующего лабораторией космического мониторинга ГАИШ Владимира Липунова. Обсерватории сети самостоятельно формируют планы наблюдений и проводят первичную обработку данных.

Телескопы МАСТЕР расположены в России, ЮАР, Испании на Канарских островах, в Мексике и Аргентине. Сеть оснащена программным обеспечением для непрерывной съёмки неба, сравнения изображений и поиска новых объектов, а также активно взаимодействует с гравитационно-волновыми и нейтринными обсерваториями, поддерживая крупные астрофизические эксперименты.