Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Комета 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS
© NASA, ESA by David Jewitt (UCLA), oseph DePasquale (STScI) is licensed under CC BY-SA 3.0 IGO
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:45

Вселенная кипела, как котёл первозданного хаоса: телескоп Уэбба показал, как рождались первые галактики

Астрономы с помощью телескопа Уэбба раскрыли бурное рождение древних галактик – Лола Данхайв

Астрономия переживает новую эпоху открытий — и телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) вновь подтвердил, что способен заглядывать дальше и глубже, чем когда-либо прежде. На этот раз с его помощью учёные получили беспрецедентно детальные изображения формирования галактик, существовавших всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Эти наблюдения буквально переворачивают представление о ранней Вселенной, показывая, что первые галактики вовсе не были упорядоченными и спокойными — они бурлили хаосом, с вихрями газа и звёзд, рождавшихся в столкновениях.

Исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, стало одним из самых масштабных наблюдений за ранними космическими структурами. Команда учёных из Кембриджского университета изучила более 250 молодых галактик, существовавших, когда возраст Вселенной не превышал полутора миллиардов лет. Их выводы однозначны: ранние галактики не были аккуратными спиралями вроде Млечного Пути — они представляли собой турбулентные комковатые скопления газа и пыли.

"Мы видим не просто несколько впечатляющих аномалий — впервые удалось рассмотреть целую популяцию сразу. Некоторые галактики начинают упорядочиваться, но большинство всё ещё остаются хаотичными, с газом, движущимся во всех направлениях", — говорит исследователь Института космологии Кавли Лола Данхайв.

Сравнение

Характеристика Ранние галактики (через 800 млн лет после Большого взрыва) Современные галактики
Структура Хаотичные, сгустки газа и пыли Упорядоченные вращающиеся диски
Движение газа Турбулентное, в разных направлениях Стабильное вращение
Процесс звездообразования Частые вспышки, слияния Регулярное и предсказуемое
Влияние гравитации Сильная нестабильность Сбалансированное взаимодействие
Визуальные характеристики Неровные, "комковатые" формы Чёткие структуры и спиральные рукава

Советы шаг за шагом

  1. Наблюдение с помощью NIRCam. Учёные использовали инструмент NIRCam в редком "режиме гризма", который позволяет фиксировать слабое излучение ионизированного водорода.

  2. Анализ газового движения. Лола Данхайв разработала алгоритм, сопоставляющий полученные данные с другими наблюдениями JWST, чтобы вычислить динамику газа в каждой галактике.

  3. Сравнение с моделями. Исследователи сравнили наблюдаемые турбулентные потоки с теоретическими моделями формирования звёзд.

  4. Реконструкция эволюции. На основе наблюдений удалось определить, как хаотичные структуры со временем превращались в стабильные спиральные диски.

  5. Интерпретация данных. Полученные результаты помогают связать эпоху реионизации с последующим "космическим полднем" — пиком звездообразования во Вселенной.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: предполагать, что массивные диски возникли сразу после Большого взрыва.
    Последствие: искажение понимания процессов ранней эволюции галактик.
    Альтернатива: учитывать турбулентную природу молодых систем, формировавшихся через слияния и вспышки звёзд.

  • Ошибка: игнорировать роль гравитационной нестабильности.
    Последствие: недооценка влияния хаотического движения газа на формирование структур.
    Альтернатива: включать данные об ЭДА (энергетике и динамике атомов) в модели формирования галактик.

  • Ошибка: полагать, что первые галактики были мини-копиями современных.
    Последствие: упрощённое понимание космической эволюции.
    Альтернатива: рассматривать их как зародыши будущих звёздных систем, постоянно сталкивающиеся и объединяющиеся.

А что если…

А что если хаотичные ранние галактики — это ключ к разгадке происхождения звёзд, подобных Солнцу? Возможно, именно турбулентность и частые столкновения газовых облаков создали идеальные условия для зарождения звёздных систем. Если это подтвердится, наука сможет точнее определить, когда и как появились элементы, из которых в итоге возникла жизнь.

Плюсы и минусы

Плюсы исследования Ограничения
Позволяет заглянуть в эпоху раннего формирования Вселенной Ограничено диапазоном инфракрасного света
Подтверждает новые модели турбулентного звездообразования Требует сложной обработки данных
Помогает понять переход от хаоса к структуре Возможны ошибки интерпретации при анализе слабых сигналов
Создаёт основу для будущих наблюдений Зависит от стабильности приборов JWST
Раскрывает роль гравитации и газа в эволюции галактик Доступно только через космические телескопы нового поколения

FAQ

Что нового показал телескоп "Джеймса Уэбба"?
Он впервые позволил увидеть, как выглядели целые популяции ранних галактик, а не отдельные объекты.

Почему ранние галактики были хаотичными?
Из-за частых слияний и мощных процессов звездообразования, создающих турбулентные потоки газа.

Что означает "режим гризма"?
Это способ наблюдения, при котором инфракрасная камера фиксирует спектры света, помогая изучать химический состав и движение газа.

Каковы перспективы исследований?
Учёные планируют объединить данные о холодном газе и пыли, чтобы построить полную модель формирования галактик.

Мифы и правда

  • Миф: галактики всегда имели спиральную структуру.
    Правда: ранние галактики были хаотичными и только со временем сформировали упорядоченные диски.

  • Миф: JWST лишь улучшенная версия "Хаббла".
    Правда: "Уэбб" работает в инфракрасном диапазоне, позволяя видеть объекты, невидимые для "Хаббла".

  • Миф: первые галактики уже содержали планетные системы.
    Правда: планеты начали формироваться значительно позже, когда Вселенная стабилизировалась.

  • Миф: чем старше галактика, тем она меньше.
    Правда: ранние галактики часто были массивными, но неустойчивыми из-за бурного звездообразования.

Исторический контекст

Изучение ранних галактик стало возможным только в XXI веке. До запуска JWST астрономы могли наблюдать Вселенную лишь спустя миллиарды лет после Большого взрыва. С запуском телескопа в 2021 году границы познания отодвинулись: теперь учёные видят объекты, существовавшие всего через 300-400 миллионов лет после рождения Вселенной. Работа исследователей из Кембриджа и Института космологии Кавли стала ключевой в понимании того, как хаос постепенно превращался в порядок — из неустойчивых облаков газа возникали галактики, звёзды и, в конечном счёте, условия для жизни.

Три интересных факта

  1. Телескоп "Джеймса Уэбба" способен заглядывать на расстояние более 13 миллиардов световых лет, показывая объекты, существовавшие вскоре после Большого взрыва.

  2. Режим гризма позволяет одновременно получать изображение и спектр, что делает JWST уникальным инструментом анализа.

  3. Эпоха "космического полдня", о которой говорят учёные, — время, когда темпы звездообразования достигли максимума, примерно 10 миллиардов лет назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли древнюю клинопись в Иерусалиме, подтвердившую связь с Ассирией – Аяла Сильберштейн сегодня в 6:45
Империя дышала в затылок Иудее: находка у Храмовой горы раскрыла опасную связь

В Иерусалиме нашли уникальный керамический фрагмент с клинописью возрастом 2700 лет. Он стал первым доказательством письменной связи Ассирии и Иудеи.

Читать полностью » Природные пожары помогают восстанавливаться лесам и увеличивают численность птиц после возгораний сегодня в 5:45
Сгорел дотла — и расцвёл: парадокс природы, который ломает привычные представления об огне

Учёные доказали, что лесные пожары не всегда губительны: в некоторых случаях они помогают птицам и восстанавливают природное равновесие.

Читать полностью » Радиотелескоп ASKAP зафиксировал газовый мост между галактиками NGC 4532 и DDO 137 сегодня в 4:46
Галактики на краю Вселенной связал мост, вдвое длиннее Млечного Пути

Астрономы обнаружили гигантский мост из водорода, соединяющий две далёкие карликовые галактики и простирающийся дальше Млечного Пути. Как он образовался?

Читать полностью » Исследователи XFEL зафиксировали образование 21-й формы льда в реальном времени сегодня в 3:26
Учёные создали лёд, который не тает при комнатной температуре: рождение XXI фазы

Учёные впервые создали лёд, который не тает при комнатной температуре. Эксперимент с алмазами и рентгеновским лазером XFEL раскрыл новые тайны воды.

Читать полностью » Потсдамский институт имени Лейбница сообщил о деформации гало тёмной материи сегодня в 2:33
Галактика рушит старые законы — тёмная материя приняла форму диска

Новое моделирование Млечного Пути переворачивает представления о тёмной материи: её форма оказалась не круглой, а сплющенной. Что это значит для науки?

Читать полностью » Science Robotics: учёные представили линзу, фокусирующуюся без электричества сегодня в 1:16
Свет вместо электричества: новая линза делает роботов автономными

Учёные создали мягкую линзу, которая фокусируется сама — без электроники и батарей. Как работает "живой" глаз робота и где он может пригодиться?

Читать полностью » Гарвардский эксперт: темпы атомного строительства в Китае удивляют сегодня в 0:37
Ядерная гонка перезапущена: Китай готов обойти США уже к 2030 году

Китай строит атомные станции быстрее и дешевле всех, превращая ядерную энергетику в инструмент глобального влияния. Почему США не успевают за ним?

Читать полностью » JCAP: расширение Вселенной может быть связано с геометрией пространства-времени вчера в 23:21
Пространство-время ведёт себя как живой организм: учёные раскрыли секрет расширения Вселенной

Учёные из Германии и Румынии предложили объяснение ускоренного расширения Вселенной без тёмной энергии. В новой модели эффект возникает из самой геометрии пространства-времени — естественного свойства космоса.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринары напомнили: внезапный лай у собаки может быть признаком боли или стресса
Спорт и фитнес
Причины боли в боку при беге и способы её устранения — рекомендации тренера Дженни Хадфилд
Красота и здоровье
Врач Андрей Тяжельников напомнил о пользе кефира и йогурта для укрепления иммунитета осенью
Туризм
Туроператоры указали лучшие места для наблюдения зимнего Байкала и ледяных торосов
Еда
Салат из баклажанов с перцем в соевом соусе на сковороде готовится за 10 минут
Культура и шоу-бизнес
Page Six: бывшая жена Вайнштейна рискует потерять дом в Нью-Йорке из-за ипотечного долга
Красота и здоровье
Зрение требует регулярных осмотров, гимнастики и сбалансированного рациона с омега-3 — эксперт
УрФО
В аэропорту Перми загорелся телефон в багаже пассажирки — рейс задержали на 11 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet