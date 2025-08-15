Бюджетные отели больше не выгодны: как туристы переключаются на "всё включено"

Кто бы мог подумать, что в 2025 году выгоднее взять тур с тремя приёмами пищи, барами и бассейнами, чем бронировать "дешёвый" отель без еды? Летний отдых в Анапе неожиданно стал привлекательнее для тех, кто выбирает систему "всё включено".

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении цен в популярных курортных гостиницах. В некоторых отелях стоимость упала сразу на 20-30%.

Цены падают: сколько стоит отдых на курорте

Согласно данным АТОР, в разгар сезона — с конца июля — можно найти весьма привлекательные предложения:

Pontos Family Resort Zarya (3★):

10 ночей, заезд с 28 июля, трое гостей (двое взрослых и ребёнок) — 99 000 ₽

Та же дата и продолжительность — 124 000 ₽

Та же дата и продолжительность — 124 000 ₽

И это — "всё включено": питание, напитки, инфраструктура и развлечения на территории отеля уже входят в стоимость.

Почему это выгодно?

АТОР подчёркивает, что именно "всё включено" стало самым экономичным выбором для отдыхающих в Анапе летом 2025 года. Причина проста: рестораны и кафе на побережье сильно подорожали, и питание вне отеля может превратить бюджетную поездку в дорогую авантюру.

"Если вы бронируете "дешевый" отель без питания или только с завтраками, готовьтесь к немалым расходам в городе на подорожавшее питание", — отмечается в обзоре.

Подводим итоги

Снижение цен на отели с расширенным сервисом делает отдых не только комфортнее, но и дешевле. Особенно это актуально для семей с детьми, где расходы на еду и досуг могут быстро выйти из-под контроля. В нынешних условиях "всё включено" — это не роскошь, а разумная экономия.