водительское удостоверение
водительское удостоверение
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:12

Будущее проверок на дорогах: как мессенджеры могут заменить удостоверения и регистрационные документы

МВД предложило приравнять электронные водительские удостоверения и документы к оригиналам — ТАСС

Министерство внутренних дел России (МВД) предложило важное нововведение в правила дорожного движения, которое может упростить процесс взаимодействия водителей с правоохранительными органами. В рамках этого предложения планируется приравнять предъявление водительского удостоверения и регистрационных документов через мессенджер Max к предъявлению оригиналов документов.

Проект изменений в правилах дорожного движения

МВД России разработало проект постановления, который вносит изменения в действующие Правила дорожного движения. Согласно проекту, предлагается приравнять передачу данных, содержащихся в водительских удостоверениях и регистрационных документах, в электронном виде через многофункциональный сервис обмена информацией (в частности, мессенджер Max), к предъявлению оригиналов этих документов.

"Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, к предъявлению таких документов", — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Взаимодействие с порталом Госуслуги

Одним из ключевых аспектов нововведения является использование двухмерного штрихкода при обмене данными с порталом Госуслуги. Это должно обеспечить высокий уровень безопасности и проверяемости передаваемой информации, что способствует исключению фальсификаций и ускоряет процесс подтверждения данных.

Кроме того, МВД подчеркивает, что данное изменение направлено на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также на цифровизацию системы безопасности дорожного движения в целом.

Общественное обсуждение и дальнейшие шаги

На данный момент проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения, которая проводится на Едином портале для размещения информации о разработке федеральных нормативных актов. После завершения обсуждения проект будет рассмотрен и, возможно, принят в соответствии с процессом утверждения.

