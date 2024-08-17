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ВС РФ отразили атаку ВСУ под Харьковом
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Российские военные группировки "Север" отразили атаку ВСУ

ВС РФ отразили атаку ВСУ под Харьковом

Подразделения российской группировки войск "Север" за последние сутки успешно отразили контратаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой противник понес потери свыше 150 военнослужащих, сообщили в субботу в министерстве обороны России.

На направлениях Волчанска и Липцовска российские войска нанесли удары по живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск в Харьковской области. Контратаку штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ также удалось успешно отбить, как отметили в сводке военного ведомства.

Потери ВСУ составили более 150 человек, а также были уничтожены четыре автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, произведенная в США, и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Кроме этого, российские силы нанесли удары по станциям радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплексу радиоэлектронной разведки "Пластун", добавили в Минобороны России.

Фото:commons.wikimedia.orgЕвгений Кель (Yevgeny Kel)(Creative Commons Attribution 4.0 International )

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