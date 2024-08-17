Подразделения российской группировки войск "Север" за последние сутки успешно отразили контратаку штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой противник понес потери свыше 150 военнослужащих, сообщили в субботу в министерстве обороны России.
На направлениях Волчанска и Липцовска российские войска нанесли удары по живой силе и технике 43-й механизированной, 82-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ, а также 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Липцы, Избицкое, Белый Колодезь и Волчанск в Харьковской области. Контратаку штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ также удалось успешно отбить, как отметили в сводке военного ведомства.
Потери ВСУ составили более 150 человек, а также были уничтожены четыре автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777, произведенная в США, и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Кроме этого, российские силы нанесли удары по станциям радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплексу радиоэлектронной разведки "Пластун", добавили в Минобороны России.
Фото:commons.wikimedia.orgЕвгений Кель (Yevgeny Kel)(Creative Commons Attribution 4.0 International )
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