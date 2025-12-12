ВРП растёт, как портовый трафик: 2% реального прироста и новая структура экономических центров силы

Экономика Приморского края по итогам 2025 года демонстрирует устойчивый рост: валовый региональный продукт превысил 2,3 трлн рублей, увеличившись примерно на 300 млрд по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства экономического развития региона и его руководителя Андрея Блохина.

Рост ВРП и ключевые отрасли экономики

По словам министра, ВРП региона показал реальный прирост на уровне 2%, что подтверждает стабильное развитие основных отраслей. Структура экономики остаётся традиционной: примерно 40% формируют транспорт, логистика и торговля. Существенный вклад дают строительный сектор и агропромышленный комплекс, на которые приходится около 12,6%.

Особое значение власти придают направлениям, связанным с обрабатывающей промышленностью и технологическими кластерами. Эти сегменты демонстрируют постепенное укрепление и уже обеспечивают около 6% ВРП, формируя дополнительные точки роста.

"По итогам 2025 года валовой региональный продукт (ВРП) Приморского края превысит 2,3 трлн рублей… Реальный прирост составит 2%", — приводит пресс-служба слова Блохина.

Динамика инвестиций и приоритетные направления

За последние пять лет регион привлёк более 240 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Только за девять месяцев 2025 года их рост составил 8,3%, что превышает показатели в среднем по России и Дальнему Востоку. Общий объём вложений приблизился к отметке 300 млрд рублей.

Наиболее заметную динамику показала энергетическая отрасль. Инвестиции в неё увеличились на 72%, что позволило сектору занять 29% в общей структуре вложений — больше, чем у транспортного комплекса. Рост объясняется реализацией проектов модернизации и строительства крупных объектов: обновлением Приморской ГРЭС, Владивостокской ТЭЦ-2, а также возведением Артёмовской ТЭЦ-2 и электросетевой магистрали "Приморская ГРЭС — Варяг".

"За пять лет приток инвестиций… увеличился более чем на 240 млрд руб…. общий объем вложений приблизился к 300 млрд рублей", — отметил Блохин.

Развитие транспорта и логистической инфраструктуры

Несмотря на лидерство энергетики, транспортный комплекс остаётся одной из ключевых отраслей Приморья. Инвестиции в него увеличились на 5,6%, а доля в структуре вложений составила 26,7%. Регион продолжает наращивать инфраструктурный потенциал благодаря новым проектам и модернизации действующих объектов.

В числе крупнейших инициатив — строительство мультимодального транспортно-логистического центра "Артём" и высокотехнологичного угольного комплекса в порту Суходол. Значимые инвестиции направлены и в расширение контейнерных терминалов Первомайского порта и Владморрыбпорта во Владивостоке, что повышает пропускные возможности региона и укрепляет его роль в международной логистике.