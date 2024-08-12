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СК завел дело по поводу обрушения подъемника башенного крана
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СК Воронежа завел дело по поводу смерти двух рабочих из-за неисправности крана

СК завел дело по поводу обрушения подъемника башенного крана

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на строительной площадке в Воронеже, где обрушился подъемник башенного крана, что привело к гибели двух рабочих и травмам еще двоих, — сообщило региональное управление СК РФ.

Событие произошло на стройке по улице Ворошилова, информация о происшествии поступила в 10:16 по московскому времени в понедельник. По данным следствия, подъемник башенного крана рухнул, в результате чего двое рабочих погибли, а двое получили травмы. Одному из пострадавших была оказана медицинская помощь на месте, второй был доставлен в больницу.

Следственное управление Следственного комитета по Воронежской области возбудило уголовное дело по статье 216, часть 3, УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей, изымают документацию и назначают необходимые судебные экспертизы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Svetlov Artem (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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