Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Следы динозавров на окаменелостях в парке Альберты
Следы динозавров на окаменелостях в парке Альберты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:44

Время трескается под ногами: археологи нашли следы динозавров, которые могут исчезнуть вместе с нами

Археологи нашли более двухсот отпечатков динозавров в карьере Дьюарс-Фарм — Дункан Мердок

Когда рабочий карьера в британском Оксфордшире случайно заметил на глиняной поверхности необычные отпечатки, он и представить не мог, что держит в руках ключ к миру, которому 166 миллионов лет. Археологи, прибывшие на место, обнаружили более двухсот следов динозавров, сохранившихся в поразительно хорошем состоянии. Сегодня это — одно из самых значимых палеонтологических открытий Европы, которое позволяет буквально "заглянуть" в жизнь существ юрского периода.

Следы, застывшие во времени

Исследование провели специалисты из Музея естественной истории Оксфордского университета и Бирмингемского университета. По их мнению, отпечатки принадлежат нескольким видам, включая травоядного цетиозавра длиной до 18 метров и хищного мегалозавра — первого динозавра, которому дали научное имя еще в XIX веке.

Одна из дорожек тянется на 220 метров — это самая длинная тропа динозавра, найденная в Европе.

"Мы можем видеть даже, как ил под лапами динозавра деформировался, когда он ступал по влажной лагуне", — отметил палеонтолог Дункан Мердок.

Современные технологии — дроны, 3D-моделирование, фотограмметрия — позволили учёным восстановить мельчайшие детали отпечатков. Исследователи заметили, как динозавры переносили вес тела, меняли направление движения и даже, возможно, останавливались.

Сравнение: два гиганта юрского периода

Вид динозавра Размер Тип питания Особенности следов Значение для науки
Цетиозавр До 18 м Травоядный Крупные округлые отпечатки с мягкими краями Помогает понять походку и поведение гигантских растительноядных
Мегалозавр До 9 м Хищник Трёхпалые следы с когтями Символ британской палеонтологии, первый описанный динозавр

Некоторые следы перекрывают друг друга — это может означать, что животные пересекались в одной экосистеме. Возможно, на иловых равнинах древней лагуны травоядные цетиозавры и охотившиеся мегалозавры существовали бок о бок.

Советы шаг за шагом: как сохранить древнее наследие

  1. Фиксация находки. Сразу после обнаружения следов территория должна быть закрыта от посторонних. Даже малейшее прикосновение может повредить структуру глины.

  2. Цифровое документирование. Использование дронов и 3D-сканеров позволяет сохранить отпечатки в цифровом формате. Команда исследователей сделала более 20 тысяч снимков.

  3. Создание архива. Полученные данные объединяются в единую базу, доступную для дальнейших исследований без риска разрушить находку.

  4. Публичная демонстрация. Как подчеркнула профессор Кирсти Эдгар, важно делиться открытиями с обществом — они помогают людям почувствовать связь с прошлым.

  5. Защита месторождения. После научного анализа участок следует консервировать и накрывать специальным покрытием, чтобы предотвратить эрозию и выветривание.

"Эти данные — часть нашего национального наследия", — подчеркнул профессор Ричард Батлер.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проводить цифровое сканирование сразу после раскопок.
    Последствие: со временем следы могут разрушиться под воздействием дождя, солнца и ветра.
    Альтернатива: создавать 3D-копии в первые дни после обнаружения, чтобы сохранить форму и текстуру.

  • Ошибка: допускать массовые экскурсии без надзора специалистов.
    Последствие: вибрация, загрязнение и механические повреждения ила.
    Альтернатива: организовать виртуальные туры и интерактивные выставки, как это сделано в музее Оксфорда.

  • Ошибка: полагать, что следы — незначительная находка по сравнению с костями.
    Последствие: утрата уникальных данных о поведении древних животных.
    Альтернатива: рассматривать отпечатки как самостоятельные источники информации о биомеханике динозавров.

А что если…

Что если подобные находки спрятаны и под другими промышленными карьерами Британии или Европы? Пример Дьюарс-Фарм показывает: древние следы могут быть буквально под ногами. Геологи уже предположили, что десятки участков с юрскими слоями потенциально содержат такие же отложения. А развитие технологий фотосканирования открывает шанс находить их без масштабных раскопок.

Плюсы и минусы: открытых и закрытых раскопок

Формат работы Плюсы Минусы
Открытые раскопки Привлекают внимание общества, развивают туризм Повышенный риск разрушения и вандализма
Закрытые (научные) раскопки Сохраняют материал в идеальном состоянии Ограниченный доступ для публики
Цифровое архивирование Безопасно, доступно онлайн Не заменяет физическое восприятие находки

FAQ

Как определить, кому принадлежит след динозавра?
Учёные сравнивают размер, форму и глубину отпечатков с известными видами. Также используется анализ породы и контекста, в котором они найдены.

Можно ли увидеть эти следы вживую?
Часть отпечатков остаётся на месте под защитой, но их точные копии представлены на выставке Breaking Ground в Оксфорде.

Сколько лет этим следам?
Примерно 166 миллионов — они относятся к средней юре, времени расцвета гигантских динозавров.

Кто первым обнаружил находку?
Рабочий по имени Гэри Джонсон заметил странные узоры на глине и сообщил об этом археологам.

Почему следы сохранились так хорошо?
После того как динозавры прошли по илу лагуны, поверхность быстро покрылась известковыми отложениями, которые создали естественный "панцирь".

Мифы и правда

  • Миф: следы динозавров — это просто застывшие в камне вмятины.
    Правда: это сложные трёхмерные структуры, содержащие информацию о весе, скорости и направлении движения животного.

  • Миф: мегалозавр был огромным динозавром размером с тираннозавра.
    Правда: его длина достигала около девяти метров, он был хищником среднего размера, но важен тем, что стал первым научно описанным видом.

  • Миф: отпечатки можно без вреда выкопать и переместить.
    Правда: при попытке извлечения глиняные пласты часто разрушаются, поэтому учёные предпочитают цифровое копирование.

Исторический контекст

Открытие в Дьюарс-Фарм — не первый случай, когда Британия стала центром палеонтологических сенсаций. Ещё в XIX веке здесь были найдены первые кости мегалозавра, положившие начало науке о динозаврах. Именно эти открытия вдохновили появление термина Dinosauria, предложенного Ричардом Оуэном.

С тех пор Великобритания остаётся символом ранних палеонтологических исследований. Сегодня современные технологии делают возможным то, о чём учёные прошлого могли лишь мечтать — заглянуть в следы, оставленные миллионы лет назад, и оживить их в 3D-анимации.

Три интересных факта

  1. На создание цифрового архива следов ушло более 20 тысяч фотографий, объединённых в трёхмерную карту площадью свыше 1000 м².

  2. Один из отпечатков мегалозавра имеет небольшое смещение, что позволило предположить, что животное оступилось или изменило направление движения.

  3. На месте находки учёные обнаружили следы не только динозавров, но и древних моллюсков, что указывает на прибрежную экосистему юрского периода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Палеонтолог Дельклос: в Эквадоре нашли янтарь возрастом 112 миллионов лет вчера в 23:14
Гондвана раскрывает тайны: эквадорский янтарь показал, как жили древние леса суперконтинента

В тропических джунглях Эквадора найден янтарь возрастом 112 миллионов лет — первая находка с включениями в Южной Америке, сохранившая следы древнего гондванского леса.

Читать полностью » В Венгрии обнаружили греческую вазу возрастом 2600 лет вчера в 22:57
Венгерская гробница взорвала археологический мир: 2600-летняя находка переписала историю Европы

Захоронение у венгерского города Артанд раскрывает историю борьбы древних элит Европы за власть и показывает, как 2600 лет назад формировались разные культурные стратегии.

Читать полностью » Красное остекление вызывает раздражение глаз при ярком свете вчера в 22:24
Прозрачное не значит безопасное: как цвет оконного стекла разрушает наше зрение незаметно

Учёные выяснили, что цвет оконного стекла влияет на комфорт глаз и восприятие солнечных бликов — некоторые оттенки вызывают раздражение, а другие помогают расслабиться.

Читать полностью » Мэн: переход от рептилий к млекопитающим начался с революционных изменений в строении челюсти вчера в 21:49
Древние животные совершили прорыв: учёные раскрыли, как челюсть научилась работать в два раза эффективнее

Новое исследование показало, что челюсть млекопитающих развивалась через сложную цепь промежуточных форм, которые помогли животным не только жевать, но и слышать.

Читать полностью » Осложнения при лечении COVID-19 стали причиной большинства смертей, а не сам вирус вчера в 21:15
ИИ раскрыл тайну: как на самом деле умирали пациенты с COVID-19

Учёные выяснили, что во время пандемии COVID-19 многие люди умирали не из-за самого вируса, а из-за осложнений, связанных с лечением и сопутствующими инфекциями.

Читать полностью » Микробиолог Каро: в вечной мерзлоте Аляски обнаружены активные микробы возрастом 40 тысяч лет вчера в 20:40
Ледяные стражи времени: что произойдёт, когда древние микробы из вечной мерзлоты захватят власть

Учёные оживили 40-тысячелетние микроорганизмы из вечной мерзлоты Аляски. Активизируясь при потеплении, они выделяют CO₂ и метан, усиливая климатическое изменение.

Читать полностью » Университет Макгилла разработал инновационный метод восстановления голоса с помощью гидрогеля вчера в 20:07
Голосовые связки больше не проблема: новый биоматериал творит чудеса восстановления

Учёные из Университета Макгилла создали кликабельный гидрогель из альгината, способный восстанавливать голосовые связки и стимулировать рост новых тканей без воспаления.

Читать полностью » В итальянском озере Меццано обнаружены 600 свай древнего поселения бронзового века вчера в 19:34
Древний город под водой: в итальянском озере нашли сокровища бронзового века

Подводные археологи исследовали озеро Меццано в Лацио и нашли следы огромного свайного поселения бронзового века с десятками бронзовых артефактов и уникальной уздечкой с солнечным символом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Corriere della Sera: чрезмерный контроль мешает Ferrari принимать решения вовремя
Красота и здоровье
Врачи из Подмосковья удалили опухоль весом 20 килограммов: операция длилась несколько часов
Красота и здоровье
Нейрохирург Сэм Элджамель получил пенсию в £1 млн, несмотря на обвинения пациентов
Туризм
Эксперты рассказали, куда поехать в ноябре 2025 года в России
Садоводство
Агрономы: розы нельзя укрывать листьями и опилками осенью
Спорт и фитнес
Интенсивность нагрузок после болезни нужно снижать вдвое — советует тренер Гуннар Петерсон
Питомцы
Исследования показали: длительный зрительный контакт вызывает стресс у собак
Садоводство
Комнатные растения нуждаются в индивидуальном режиме полива и мягкой воде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet