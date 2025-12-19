Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:18

Время лыж, а не учебников: почему каникулы нельзя превращать в марафон заданий

Новогодние каникулы должны быть временем отдыха для детей — Ольга Васильева

Новогодние каникулы прежде всего должны оставаться временем отдыха, а не продолжением учебного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Российской академии образования, подчеркнувшей, что именно в этот период дети восстанавливают силы после школьной нагрузки.

Отдых как главная задача каникул

Президент РАО Ольга Васильева отметила, что новогодние праздники традиционно воспринимаются как особое время, связанное с ожиданием радости и свободы от уроков. По её словам, каникулы важны не только с точки зрения физиологического восстановления, но и для эмоционального состояния ребёнка.

"Ребенок должен отдыхать. Новогодние каникулы — то, чего ждешь всегда. Вы помните, как мы ждали Новый год? Мы знали, что после школьной елки обязательно наступят новогодние каникулы. Наступит время санок и лыж", — сказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Она подчеркнула, что именно такие ассоциации формируют у детей ощущение праздника и безопасности.

Учёба — только при необходимости

В то же время Васильева допустила, что при наличии пробелов в знаниях родители могут использовать часть каникул для их устранения. Однако речь идёт не о строгом расписании или обязательных занятиях, а о гибком и добровольном формате.

По её словам, занятия в праздничный период возможны лишь по желанию и реальной необходимости, чтобы не превращать каникулы в источник дополнительного стресса.

Чтение как полезная привычка

Отдельно глава РАО обратила внимание на чтение. Она считает, что даже во время отдыха важно сохранять интерес к книгам, но без давления и принуждения.

Васильева рекомендовала родителям предлагать детям приятную и интересную литературу, ориентируясь на возраст и личные предпочтения ребёнка. Такой подход, по её мнению, позволяет сочетать отдых с мягким интеллектуальным развитием.

