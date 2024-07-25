В Румынии произошел дипломатический инцидент, связанный с обнаружением фрагментов беспилотных летательных аппаратов вблизи границы с Украиной.

В связи с этим временный поверенный в делах России в Бухаресте Елена Копнина была приглашена в министерство иностранных дел Румынии для разъяснений.

Ранее министерство обороны Румынии сообщило об усилении наблюдения за воздушным пространством страны после выявления обломков дронов в приграничной зоне. По мнению румынской стороны, эти беспилотники могут быть аналогичны тем, которые предположительно использует Россия.

Информация об инциденте была передана союзникам Румынии по НАТО. Однако генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии данных, подтверждающих преднамеренную атаку со стороны России.

МИД Румынии неоднократно направлял ноты протеста в российское посольство в Бухаресте, в том числе по поводу предполагаемых нарушений воздушного пространства страны.

Российская сторона, в свою очередь, отрицает причастность к инциденту. МИД РФ подчеркнул, что у румынских властей нет доказательств принадлежности обнаруженных обломков России. Москва рассматривает действия Румынии как проявление концепции "весьма вероятно", когда при отсутствии фактов предпринимаются попытки убедить общественность в вероятности события.

На фоне этого инцидента Россия продолжает выражать обеспокоенность растущей активностью НАТО у своих западных границ. Москва подчеркивает, что не представляет угрозы, но будет реагировать на действия, потенциально опасные для ее интересов. В то же время НАТО объясняет свои инициативы необходимостью "сдерживания российской агрессии".

Фото: commons.wikimedia.org/Britchi Mirela (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Romania license)