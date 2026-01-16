С вредными привычками не все так очевидно: правда о наследственности, которая удивит

Генетическая предрасположенность действительно влияет на формирование зависимостей, но не является решающим фактором, рассказал член Европейского общества Генетики человека, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев. О том, можно ли винить наследственность во вредных привычках, специалист объяснил NewsInfo.

Карасев отметил, что генетика в вопросе зависимостей играет ограниченную, хотя и заметную роль. По его словам, наследственные факторы лишь частично определяют склонность человека к вредным привычкам, а ключевое значение имеют среда и поведенческие сценарии.

"Все поведение, которое включает в себя зависимости, немного предопределено генетикой. Вклад генетики оценивается примерно на уровне пятнадцати-двадцати процентов. Зависимости, о которых мы говорим, это либо от химических веществ, молекул, лекарств, наркотиков, либо от какого-то стереотипного поведения, либо просто разрешённые вредные привычки, например, употребление алкоголя и курение", — пояснил специалист.

Он добавил, что большинство зависимостей связано либо с химическим воздействием веществ, либо с закрепленными моделями поведения.

"Это просто стереотипное поведение, когда человек не может вовремя завершить и возвращается к такому однообразному поведению, которое почти всегда не помогает здоровью", — подчеркнул генетик.

Карасев отметил, что генетически можно выделить группу людей, предрасположенных к тем или иным вредным привычкам.