Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пыль на руках
Пыль на руках
© unsplash.com by Austin Ban is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:50

Домашняя пыль как оружие: скрытые канцерогены, которые влияют на ваше тело

Влияние пыли и бытовой химии на развитие рака: рекомендации от врача-онколога

Современные квартиры могут быть настоящими "отстойниками" для канцерогенов, и домашняя пыль — один из самых коварных источников токсичных химикатов. Как именно пыль может быть связана с развитием рака и какие меры следует принять для минимизации рисков? Рассказывает врач-онколог Евгений Черёмушкин.

Откуда берутся яды в воздухе наших жилищ?
По словам специалиста, в наших квартирах накапливаются десятки опасных веществ, включая канцерогены. Основной причиной является отсутствие централизованной системы проветривания и очистки воздуха. Также часто после ремонта нарушаются вентиляционные системы, что способствует накоплению токсичных соединений. Из бытовых предметов, таких как освежители воздуха, синтетические моющие средства, декоративные свечи, выделяются вредные вещества, включая свинец и ртуть, которые могут повлиять на здоровье.

Кроме того, пластиковая посуда и мебель из ненатуральных материалов — это ещё один источник химикатов, таких как бисфенолы и фталаты, которые могут выделяться при нагреве и проникать в воздух, а также оказывать канцерогенное воздействие.

Как пыль может привести к раку?
Домашняя пыль сама по себе не является прямым канцерогеном. Однако, она содержит химические вещества, которые могут раздражать дыхательные пути и вызывать аллергические реакции. Со временем такие хронические воспалительные процессы могут стать благоприятным фоном для развития рака. Вещества в пыли могут провоцировать хронические воспаления, которые, в свою очередь, могут спровоцировать опухолевые процессы.

Влияние бытовых химикатов и электромагнитного излучения
Использование синтетических моющих средств, антибактериального мыла и других химических веществ может ухудшать состояние здоровья, создавая аллергическую настроенность в организме. Бытовые приборы, такие как телевизоры, компьютеры и другие электроприборы, генерируют электромагнитное излучение, которое может усиливать токсичное воздействие химикатов, проникающих в организм.

Как избежать вредного воздействия пыли?

  • Проветривание и естественная фильтрация воздуха: Если в квартире нет эффективной системы вентиляции, регулярное проветривание может помочь снизить концентрацию токсичных веществ в воздухе. Однако этого недостаточно, если не заботиться о чистоте помещения.
  • Выбор натуральных материалов: Одежда, мебель и посуда из натуральных материалов (стекло, дерево, керамика) гораздо безопаснее, чем синтетические аналоги, которые могут выделять вредные вещества.
  • Минимизация синтетических моющих средств: Использование агрессивных химикатов в процессе уборки может ухудшить ситуацию. Лучше выбрать более натуральные средства или вовсе отказаться от них.
  • Борьба с пылью и аллергенами: Регулярная уборка и минимизация источников пыли (например, использование антибактериальных мыл) помогут уменьшить концентрацию аллергенных веществ в воздухе. В некоторых странах, например, в Сингапуре, активно используют растения на крышах и стенах для естественного очищения воздуха.

Что делать, если нет возможности выехать за город?
Если у вас нет возможности жить за городом или установить профессиональную систему очистки воздуха, то важными шагами будут частое проветривание, использование натуральных чистящих средств и выбор мебели из экологически чистых материалов. Также следует избегать антибактериальных моющих средств и тщательно следить за составом покупаемых товаров.

Заключение
Долгое время находиться в загрязнённой атмосфере — это скрытая угроза для здоровья, которая может привести к заболеваниям, включая рак. Простой уход за домом, использование натуральных материалов и профилактика накопления токсинов в воздухе помогут минимизировать риски для здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Когда чужая кухня у тебя в комнате: как я победил запахи в хрущёвке сегодня в 7:58

Соседка готовит, а я нюхаю: как справиться с запахами из соседской квартиры в хрущевке

Личный опыт: как запахи из кухни соседа проникали в мою квартиру и какие простые и сложные решения помогли вернуть свежий воздух.

Читать полностью » Велопарковка во дворе: как мы сделали её сами и избежали скандалов сегодня в 6:55

Велопарковка во дворе без бюджета: возможно ли и насколько безопасно

Личный опыт создания велопарковки во дворе своими руками: что учесть, чтобы она была удобной, законной и защищала велосипеды от краж.

Читать полностью » Почему велосипеды в подъезде превращаются в проблему для всех жильцов сегодня в 5:51

Личный опыт: борьба с захламлением подъезда велосипедами и чем она закончилась

Почему велосипеды в подъезде мешают соседям, создают хаос и даже опасность, и что можно сделать, чтобы решить этот вопрос мирно.

Читать полностью » Как использовать остатки пряжи: идеи для декора и вязаных изделий сегодня в 4:15

Не выбрасывайте клубки! Вот как дать им вторую жизнь

Осталась пряжа после вязания? Не спешите убирать клубки в дальний ящик — рассказываем, как превратить их в полезные и красивые вещи своими руками.

Читать полностью » Силиконовая самофиксирующаяся лента позволяет временно остановить протечку трубы сегодня в 3:17

Как остановить течь трубы за 1 минуту без мастера

Протечка трубы не всегда требует вызова мастера. Один простой материал может временно решить проблему за считанные минуты — даже на мокрой поверхности.

Читать полностью » Экологичный способ удаления загрязнений со сковороды с использованием чайных пакетиков сегодня в 2:13

Заварка против нагара: натуральный способ очистки сковородки

Необычный, но эффективный способ очистки сковороды от нагара — без химии и трения. Всё, что нужно, есть на кухне — даже у любителей минимализма.

Читать полностью » Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец сегодня в 1:19

Полотенца пахнут затхлостью после стирки? Вот что вы делаете не так

Даже свежепостиранные полотенца могут пахнуть затхлостью — виной всему плесень и влага. Рассказываем, как вернуть текстилю свежесть в 3 шага.

Читать полностью » Картофель, техника и химия под раковиной: что может пострадать от условий хранения сегодня в 0:35

Вещи, которым не место под мойкой: список с объяснениями

Пять категорий вещей, которым не место под раковиной: некоторые из них вы наверняка держите там прямо сейчас. Разбираем, что и почему стоит убрать.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Более 70% территории Гонконга занимают природные ландшафты
Питомцы

Кобры не танцуют под музыку: научное объяснение их реакции на движения
ЦФО

Мэр Москвы объявил о масштабной реставрации исторического здания Павловской больницы
ПФО

Новый украинский дрон ZTK150 атаковал Татарстан
Спорт и фитнес

Доктор Ярон Илан назвал оптимальную частоту изменения упражнений для предотвращения плато
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки египетских ослиц в захоронениях бронзового века в Ханаане
Мир

Шотландия столкнулась с повторным ядерным ЧП за два года
Наука и технологии

Исследование: какие болезни стали главной причиной гибели армии Наполеона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru