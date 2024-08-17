Вы устали от вредителей в саду? Вот как с ними можно бороться

Как бороться с вредителями в саду

Как устранить вредителей сада

Чтобы эффективно избавиться от вредителей в саду, вы можете использовать несколько механических методов.

Начните с обрезки листьев и побегов, которые заражены, обрезки ветвей и защиты недавно посаженных саженцев специальными укрытиями. Тщательно удаляйте и сжигайте гнезда насекомых вместе с обрезанной листвой.

Кроме того, рассмотрите возможность использования распылителей и методов полива. Посадка ароматических трав и цветов, таких как базилик, лаванда, мята, пижма, полынь, бархатцы, настурция и кориандр, может помочь отпугнуть многих насекомых и вредителей благодаря их сильному аромату.

Вы также можете обработать свои растения смесью воды, мыла и золы или отварами из табака, чистотела, тысячелистника, пижмы, острого перца и полыни. Эти обработки эффективны против вредителей, таких как колорадский жук и тля.

Опудрите листья растения золой, табачной пылью или корицей, чтобы отогнать вредителей. Еще настой из луковой шелухи может быть эффективен как против насекомых, так и против грибков.

Фото: flickr.com/Katja Schulz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)