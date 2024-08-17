Как устранить вредителей сада
Чтобы эффективно избавиться от вредителей в саду, вы можете использовать несколько механических методов.
Начните с обрезки листьев и побегов, которые заражены, обрезки ветвей и защиты недавно посаженных саженцев специальными укрытиями. Тщательно удаляйте и сжигайте гнезда насекомых вместе с обрезанной листвой.
Кроме того, рассмотрите возможность использования распылителей и методов полива. Посадка ароматических трав и цветов, таких как базилик, лаванда, мята, пижма, полынь, бархатцы, настурция и кориандр, может помочь отпугнуть многих насекомых и вредителей благодаря их сильному аромату.
Вы также можете обработать свои растения смесью воды, мыла и золы или отварами из табака, чистотела, тысячелистника, пижмы, острого перца и полыни. Эти обработки эффективны против вредителей, таких как колорадский жук и тля.
Опудрите листья растения золой, табачной пылью или корицей, чтобы отогнать вредителей. Еще настой из луковой шелухи может быть эффективен как против насекомых, так и против грибков.
Фото: flickr.com/Katja Schulz (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Бизнесмен Дотком: экономику США в ближайшее время ждёт крупнейший в истории крах
США ожидает самый большой в истории экономический кризис, который освободит другие страны от главенствующего положения американской валюты. Такое мнение высказал в социальных сетях немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
Экс-разведчик Риттер: в случае войны с РФ западные спутники будут ликвидированы
Космические спутники, которые принадлежат государствам Запада, прекратят работать в случае, если страны Организации Североатлантического договора начнут вооружённый конфликт с Российской Федерацией. Такое мнение высказал для YouTube-канала Through the eyes of бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.