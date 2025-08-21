Секунды роликов — годы здоровья: как короткие видео бьют по мозгу
Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с изданием "Абзац" предупредила о скрытом вреде просмотра коротких роликов в соцсетях.
Почему мозг перегружается
По словам специалиста, постоянные уведомления и поток эмоционального контента перегружают нервную систему.
"[У глаз] самая сильная и яркая связь с окружающим миром. И когда перед глазами находится светящийся экран, где воспроизводится какой-то короткий эмоциональный ролик, это очень возбуждает нервную систему", — объяснила Денисова-Мельникова.
Каждый новый ролик вызывает всплеск возбуждения, и повторяющиеся импульсы постепенно наносят вред мозгу.
Замкнутый круг зависимости
Психолог сравнила тягу к соцсетям с алкоголизмом и игроманией. Особенно вредно просматривать видео вечером:
- нарушается глубина сна,
- человек не высыпается,
- снижается качество жизни.
"А для заряда бодрости он опять лезет в интернет, чтобы посмотреть что-то эмоциональное. Это замкнутый круг", — отметила специалистка.
Что делать
Эксперт советует удалить приложения, вызывающие зависимость, и использовать для связи мессенджеры без видеоконтента.
