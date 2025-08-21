Секунды роликов — годы здоровья: как короткие видео бьют по мозгу

сегодня в 16:16

Не всякая потеря памяти безобидна: что отличает старение от болезни

Психиатр объяснил, как отличить возрастную забывчивость от деменции: когда забыть имя — это норма, а когда пора обратиться к врачу.

сегодня в 16:12

Живот уходит без качалки: испанский метод покоряет фитнес-мир

Low Pressure Fitness — техника из Испании, которая помогает укрепить мышцы кора, уменьшить живот и улучшить осанку. Результаты заметны уже через 10 занятий.

сегодня в 16:11

Совет из Белого дома: как Мишель Обама предлагает искать любовь всей жизни

Мишель Обама раскрыла свой секрет удачного брака: бывшая первая леди уверена, что ключ к счастью в семье — это опыт свиданий и умение выбирать.

сегодня в 15:19

Бермуды, бельевые шорты и вьетнамки: почему мода делит общество на два лагеря

Совсем не каждый может понять тенденции сезона, такие как бермуды и вьетнамки. Обсуждаем, почему мода вызывает споры и как к ней относятся разные поколения.

сегодня в 15:16

Маленький глоток — большое испытание: как газировка влияет на детский желудок

Диетолог объяснила, почему детям до семи лет не стоит давать газированную воду: она раздражает ЖКТ и безопаснее заменить её обычной.

сегодня в 15:06

Длинные волосы без дорогих процедур — это легко: три масла работают лучше салона

Хотите длинные и крепкие волосы без дорогих средств? Касторовое, кокосовое и масло розмарина стимулируют рост и возвращают здоровье локонам.

сегодня в 14:50

Укус осы – не приговор: как отличить опасную реакцию от обычной – советы врача

Осенью в Подмосковье нашествие ос! Аллерголог предупреждает об опасности укусов, особенно для детей. Как распознать опасную аллергическую реакцию и оказать первую помощь – читайте в статье.

сегодня в 14:17

Эндокринолог назвала последствия привычки засыпать на полный желудок

Сон сразу после плотной трапезы может привести не только к изжоге, но и к опасной диафрагмальной грыже. Эндокринолог Зухра Павлова объясняет, почему стоит подождать минимум 2–3 часа и чем заменить "послеобеденный" сон.

