© https://media.istockphoto.com/id/1184225688/ru/фото/женщина-в-постели-с-мобильным-телефоном.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=pG6r5v_BVO2IAMbURJidXBFMTirI_TsKU6-6nTk7_es=
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:11

Секунды роликов — годы здоровья: как короткие видео бьют по мозгу

Психолог назвала короткие видео причиной снижения качества жизни

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с изданием "Абзац" предупредила о скрытом вреде просмотра коротких роликов в соцсетях.

Почему мозг перегружается
По словам специалиста, постоянные уведомления и поток эмоционального контента перегружают нервную систему.

"[У глаз] самая сильная и яркая связь с окружающим миром. И когда перед глазами находится светящийся экран, где воспроизводится какой-то короткий эмоциональный ролик, это очень возбуждает нервную систему", — объяснила Денисова-Мельникова.

Каждый новый ролик вызывает всплеск возбуждения, и повторяющиеся импульсы постепенно наносят вред мозгу.

Замкнутый круг зависимости
Психолог сравнила тягу к соцсетям с алкоголизмом и игроманией. Особенно вредно просматривать видео вечером:

  • нарушается глубина сна,
  • человек не высыпается,
  • снижается качество жизни.

"А для заряда бодрости он опять лезет в интернет, чтобы посмотреть что-то эмоциональное. Это замкнутый круг", — отметила специалистка.

Что делать
Эксперт советует удалить приложения, вызывающие зависимость, и использовать для связи мессенджеры без видеоконтента.

