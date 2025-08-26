Посудомоечная машина как рассадник бактерий: что скрывает блестящая посуда

Современные посудомоечные машины, призванные экономить время и обеспечивать чистоту, могут стать источником опасных бактерий. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в интервью "Ленте.ру".

Почему техника может быть опасной

Тёплая и влажная среда внутри машины создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

"Типичные температурные режимы большинства бытовых посудомоечных машин (40-60 °C) недостаточны для полного уничтожения опасных бактерий", — пояснила Золотарева.

В таких условиях легко выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные образовывать устойчивые биоплёнки. Особенно опасны резистентные штаммы, которые плохо реагируют на стандартные моющие средства.

Как бактерии попадают на посуду

Патогены могут накапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки.

"Регулярный контакт человека с посудой после посудомоечной машины, загрязнённой микроорганизмами, способен привести к различным проблемам со здоровьем", — отметила эксперт.

Возможные последствия:

желудочно-кишечные расстройства — при попадании бактерий с пищей;

кожные аллергии — при контакте с заражённой утварью;

респираторные проблемы — при вдыхании аэрозоля во время разгрузки машины, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Как снизить риск заражения

Золотарева советует: