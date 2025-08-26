Посудомоечная машина как рассадник бактерий: что скрывает блестящая посуда
Современные посудомоечные машины, призванные экономить время и обеспечивать чистоту, могут стать источником опасных бактерий. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в интервью "Ленте.ру".
Почему техника может быть опасной
Тёплая и влажная среда внутри машины создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.
"Типичные температурные режимы большинства бытовых посудомоечных машин (40-60 °C) недостаточны для полного уничтожения опасных бактерий", — пояснила Золотарева.
В таких условиях легко выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные образовывать устойчивые биоплёнки. Особенно опасны резистентные штаммы, которые плохо реагируют на стандартные моющие средства.
Как бактерии попадают на посуду
Патогены могут накапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки.
"Регулярный контакт человека с посудой после посудомоечной машины, загрязнённой микроорганизмами, способен привести к различным проблемам со здоровьем", — отметила эксперт.
Возможные последствия:
- желудочно-кишечные расстройства — при попадании бактерий с пищей;
- кожные аллергии — при контакте с заражённой утварью;
- респираторные проблемы — при вдыхании аэрозоля во время разгрузки машины, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.
Как снизить риск заражения
Золотарева советует:
- не реже одного раза в месяц запускать полный цикл мойки при максимальной температуре с дезинфицирующими средствами;
- после каждого использования оставлять дверцу приоткрытой для полного высыхания;
- тщательно очищать резиновые уплотнители и фильтры, где чаще всего скапливаются бактерии;
выбирать моющие средства с официальной регистрацией и пометкой о бактерицидном и фунгицидном действии.
