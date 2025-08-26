Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Посудомоечная машина
© Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

Посудомоечная машина как рассадник бактерий: что скрывает блестящая посуда

Эксперт назвала бактерии, способные выживать в посудомоечных машинах

Современные посудомоечные машины, призванные экономить время и обеспечивать чистоту, могут стать источником опасных бактерий. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в интервью "Ленте.ру".

Почему техника может быть опасной
Тёплая и влажная среда внутри машины создаёт идеальные условия для размножения патогенных микроорганизмов.

"Типичные температурные режимы большинства бытовых посудомоечных машин (40-60 °C) недостаточны для полного уничтожения опасных бактерий", — пояснила Золотарева.

В таких условиях легко выживают Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и другие условно-патогенные микроорганизмы, способные образовывать устойчивые биоплёнки. Особенно опасны резистентные штаммы, которые плохо реагируют на стандартные моющие средства.

Как бактерии попадают на посуду
Патогены могут накапливаться в труднодоступных местах техники и попадать на посуду даже после стандартного цикла мойки.

"Регулярный контакт человека с посудой после посудомоечной машины, загрязнённой микроорганизмами, способен привести к различным проблемам со здоровьем", — отметила эксперт.

Возможные последствия:

  • желудочно-кишечные расстройства — при попадании бактерий с пищей;
  • кожные аллергии — при контакте с заражённой утварью;
  • респираторные проблемы — при вдыхании аэрозоля во время разгрузки машины, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Как снизить риск заражения
Золотарева советует:

  • не реже одного раза в месяц запускать полный цикл мойки при максимальной температуре с дезинфицирующими средствами;
  • после каждого использования оставлять дверцу приоткрытой для полного высыхания;
  • тщательно очищать резиновые уплотнители и фильтры, где чаще всего скапливаются бактерии;
    выбирать моющие средства с официальной регистрацией и пометкой о бактерицидном и фунгицидном действии.

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru