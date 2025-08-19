Слаще яда: этот любимый женский напиток оказался вреднее алкоголя

Можно ли представить утро без сладкого кофе с молоком? Для многих — это почти ритуал. Однако эндокринолог Екатерина Янг предупреждает: именно этот напиток способен нанести женскому организму больше вреда, чем алкоголь или энергетики. Свое мнение она изложила в Telegram-канале.

"Коварный враг женского здоровья"

"Коварный враг женского здоровья прячется в стакане сладкого кофе с молоком", — написала Янг.

По словам врача, главная угроза кроется в сочетании трёх компонентов:

Кофеин резко повышает уровень кортизола — гормона стресса. Постоянные его всплески истощают надпочечники и нарушают гормональный фон.

Сиропы и сахар, часто добавляемые в напиток, вызывают скачки инсулина. Это не только вредно для обмена веществ, но и способствует накоплению жира.

Молоко, в свою очередь, усиливает выработку инсулиноподобного фактора роста (IGF-1), который может вызывать кожные воспаления, акне и ускоренное старение кожи.

Неожиданный эффект от привычного напитка

Под маской "безобидного удовольствия" прячется комплексный удар по женскому здоровью: от ухудшения состояния кожи до гормональных сбоев. Особенно чувствительными к таким воздействиям оказываются женщины с уже нарушенным обменом веществ или проблемами с кожей.

Янг подчёркивает: "Этот напиток опасен именно тем, что воспринимается как безопасный. Но регулярное употребление сладкого кофе с молоком — это систематическое нанесение вреда своему организму".