Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка ест пирожные
Девушка ест пирожные
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Диета Белоснежки может довести до больницы: сказка с опасным концом

Врач назвал опасные последствия "принцессной" диеты — от анорексии до гормональных сбоев

На первый взгляд — безобидная игра. Каждый день вдохновляться любимой героиней мультфильма и питаться "в её стиле". Например, в день Белоснежки — только яблоки. Однако за сказочной эстетикой может скрываться серьёзная угроза. Диетолог Хосе Луис Эстеллер в интервью Infosalus рассказал, почему диета принцесс Диснея — это путь к серьёзным проблемам со здоровьем.

Что это за диета?
Суть "принцессной" диеты в том, чтобы строить рацион по мотивам образа героини Disney:

  • Белоснежка — яблоки;
  • Ариэль — морепродукты;
  • Золушка — тыква (например, в супах или пюре).

Рацион при этом предельно ограничен: всего 300-600 ккал в день. Это ниже минимально допустимого уровня даже для самых низкокалорийных лечебных диет.

"Такая система питания разрушает организм даже в краткосрочной перспективе", — подчёркивает Эстеллер.

Чем это грозит?
По словам специалиста, последствия могут быть как физиологическими, так и психологическими:

Физические риски:

  • Потеря мышечной массы;
  • Гормональные сбои (особенно у женщин);
  • Выпадение волос;
  • Хроническая усталость и обмороки;
  • Нарушения работы ЖКТ.

Психологические последствия:

  • Развитие тревожных состояний и депрессии;
  • Расстройства пищевого поведения — от навязчивых мыслей о еде до анорексии.

Эстеллер особо подчёркивает: "Питание, основанное на выдуманном персонаже, не имеет ничего общего с реальными физиологическими потребностями человека".

Почему такие диеты привлекательны?
На фоне культурной романтизации стройности и инфлюенсерских трендов, подобные диеты могут казаться оригинальными и лёгкими в соблюдении. Однако за визуальным стилем и "милыми правилами" — системное недоедание, дефицит витаминов и разрушение метаболизма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат с капустой и сухариками сегодня в 14:09

Русский ответ цезарю: как скромный салат с сухариками покоряет мировые гастрономические столицы

Хрустящий, сочный и невероятно быстрый салат, который выручит в любой ситуации. Простой рецепт из доступных ингредиентов с секретом идеальной текстуры.

Читать полностью » Яйца уток и гусей нужно всегда варить: риск заражения сальмонеллой выше сегодня в 14:05

На вид одинаковые, а на деле — одно безопасно, другое несёт угрозу: как выбрать яйца

Узнайте, как маркировка British Lion гарантирует безопасность яиц, защищая от сальмонеллы.

Читать полностью » Приготовление скумбрии сухим посолом сегодня в 13:13

Скумбрия, которую вы пробовали в детстве: секрет забытого советского деликатеса без рассола

Откройте секрет идеальной соленой скумбрии без рассола всего за 24 часа. Простой рецепт с кориандром и лаврушкой для сочной и ароматной закуски.

Читать полностью » Рецепт торта манго-маракуйя с бисквитом, желе и творожным кремом сегодня в 13:01

Забудьте о Наполеоне: новый король праздничного стола бросает вызов классике

Узнайте, как приготовить невероятный торт с манго и маракуйей. Наш рецепт раскроет секреты идеального бисквита, сочной начинки и профессиональной сборки.

Читать полностью » Как приготовить салат с фунчозой, корейской морковью и свежим огурцом сегодня в 12:13

Готовим ужин за пять минут: рецепт салата от корейских кулинаров

Секрет идеального лёгкого ужина, который готовится за 5 минут. Пикантный салат с фунчозой, корейской морковью и огурцом покорит вас с первой ложки.

Читать полностью » Как приготовить торт из вафельных коржей с вареной сгущенкой без выпечки сегодня в 12:11

Советский десерт, который пережил все: как приготовить тот самый вафельный торт

Всего 3 ингредиента и ноль хлопот! Простой рецепт невероятно нежного торта из вафельных коржей, который покорит вас с первого кусочка.

Читать полностью » Как запечь плов с говядиной в тыкве при 200 градусах сегодня в 11:20

Аромат, который соберет семью за столом: почему плов в тыкве пахнет детством и счастьем

Хит для вашего стола! Удивите гостей ароматным пловом, запечённым в золотистой тыкве. Простой рецепт превратит ужин в праздник.

Читать полностью » Как приготовить маринованные мидии сегодня в 11:07

Секрет мидий, которые вы не найдёте в магазине: почему домашний маринад меняет все

Узнайте секрет приготовления нежных маринованных мидий, которые затмят любую магазинную закуску. Простой рецепт с пошаговыми инструкциями для идеального результата.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Российские ученые разработали новый протокол для ускоренной селекции кукурузы
Спорт и фитнес

Врач-гериатр Прощаев: тренировки помогают защитить мозг от возрастных заболеваний
Туризм

Туристы пожаловались на турецкие отели: раннее бронирование оказалось дороже горящих туров
Наука и технологии

Психологи рекомендуют медитацию как способ улучшения психического здоровья
Питомцы

Психологи из Великобритании доказали, что кошки могут приносить предметы как собаки
Красота и здоровье

Как справиться с перименопаузой: советы врачей для женщин
Дом

Дверные ручки и выключатели названы главными источниками микробов в квартире
Красота и здоровье

Диетолог предупреждает: 6 продуктов, которые стоит избегать после 30
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru