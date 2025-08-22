Диета Белоснежки может довести до больницы: сказка с опасным концом
На первый взгляд — безобидная игра. Каждый день вдохновляться любимой героиней мультфильма и питаться "в её стиле". Например, в день Белоснежки — только яблоки. Однако за сказочной эстетикой может скрываться серьёзная угроза. Диетолог Хосе Луис Эстеллер в интервью Infosalus рассказал, почему диета принцесс Диснея — это путь к серьёзным проблемам со здоровьем.
Что это за диета?
Суть "принцессной" диеты в том, чтобы строить рацион по мотивам образа героини Disney:
- Белоснежка — яблоки;
- Ариэль — морепродукты;
- Золушка — тыква (например, в супах или пюре).
Рацион при этом предельно ограничен: всего 300-600 ккал в день. Это ниже минимально допустимого уровня даже для самых низкокалорийных лечебных диет.
"Такая система питания разрушает организм даже в краткосрочной перспективе", — подчёркивает Эстеллер.
Чем это грозит?
По словам специалиста, последствия могут быть как физиологическими, так и психологическими:
Физические риски:
- Потеря мышечной массы;
- Гормональные сбои (особенно у женщин);
- Выпадение волос;
- Хроническая усталость и обмороки;
- Нарушения работы ЖКТ.
Психологические последствия:
- Развитие тревожных состояний и депрессии;
- Расстройства пищевого поведения — от навязчивых мыслей о еде до анорексии.
Эстеллер особо подчёркивает: "Питание, основанное на выдуманном персонаже, не имеет ничего общего с реальными физиологическими потребностями человека".
Почему такие диеты привлекательны?
На фоне культурной романтизации стройности и инфлюенсерских трендов, подобные диеты могут казаться оригинальными и лёгкими в соблюдении. Однако за визуальным стилем и "милыми правилами" — системное недоедание, дефицит витаминов и разрушение метаболизма.
