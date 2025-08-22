Диета Белоснежки может довести до больницы: сказка с опасным концом

На первый взгляд — безобидная игра. Каждый день вдохновляться любимой героиней мультфильма и питаться "в её стиле". Например, в день Белоснежки — только яблоки. Однако за сказочной эстетикой может скрываться серьёзная угроза. Диетолог Хосе Луис Эстеллер в интервью Infosalus рассказал, почему диета принцесс Диснея — это путь к серьёзным проблемам со здоровьем.

Что это за диета?

Суть "принцессной" диеты в том, чтобы строить рацион по мотивам образа героини Disney:

Белоснежка — яблоки;

Ариэль — морепродукты;

Золушка — тыква (например, в супах или пюре).

Рацион при этом предельно ограничен: всего 300-600 ккал в день. Это ниже минимально допустимого уровня даже для самых низкокалорийных лечебных диет.

"Такая система питания разрушает организм даже в краткосрочной перспективе", — подчёркивает Эстеллер.

Чем это грозит?

По словам специалиста, последствия могут быть как физиологическими, так и психологическими:

Физические риски:

Потеря мышечной массы;

Гормональные сбои (особенно у женщин);

Выпадение волос;

Хроническая усталость и обмороки;

Нарушения работы ЖКТ.

Психологические последствия:

Развитие тревожных состояний и депрессии;

Расстройства пищевого поведения — от навязчивых мыслей о еде до анорексии.

Эстеллер особо подчёркивает: "Питание, основанное на выдуманном персонаже, не имеет ничего общего с реальными физиологическими потребностями человека".

Почему такие диеты привлекательны?

На фоне культурной романтизации стройности и инфлюенсерских трендов, подобные диеты могут казаться оригинальными и лёгкими в соблюдении. Однако за визуальным стилем и "милыми правилами" — системное недоедание, дефицит витаминов и разрушение метаболизма.