Мосгорсуд постановил: вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов будет выплачивать 25% дохода в качестве алиментов

Мосгорсуд обязал вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова выплачивать 25% своего дохода в качестве алиментов. По информации РИА Новости, это решение было принято после утверждения постановления Никулинского районного суда, который ранее постановил, что спортсмен должен выплачивать четверть своих заработков на содержание своей дочери. Обжалование решения футболистом не привело к изменению, и 26 августа Мосгорсуд подтвердил первоначальный вердикт, который вступил в законную силу.

"Судебное решение осталось без изменений, а апелляционная жалоба отклонена", — сообщил источник в суде.

Напомним, что 14 июня "ПСЖ" объявил о подписании пятилетнего контракта с Сафоновым, сумма сделки оценивалась в 20 миллионов евро. Вратарь является воспитанником "Краснодара" и за свою карьеру провел 13 матчей за сборную России.

Фото: Instagram*/motya_39

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