Организация "Врачи без границ" опубликовала в социальной сети Х сообщение о критической ситуации в больнице Насер на юге сектора Газа. Медицинское учреждение столкнулось с серьезной перегрузкой и нехваткой запасов крови из-за массового поступления пациентов после атаки израильских военных на объекты движения ХАМАС в Хан-Юнисе.
По данным министерства здравоохранения Газы, в медкомплекс Насер доставлено 70 погибших и свыше 200 раненых в результате обстрелов Хан-Юниса. Организация сообщает о катастрофической ситуации в больнице: все койки заняты, пациенты вынуждены делить места, а запасы крови истощаются.
Ранее израильские военные призвали жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса перед началом операции против ХАМАС. Впоследствии ЦАХАЛ объявил о старте комплексной операции по ликвидации наземных и подземных объектов палестинского движения в этом районе.
Напомним, что конфликт обострился 7 октября 2023 года после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам в Газе. Израиль также ввел полную блокаду анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива и других необходимых ресурсов.
По последним данным министерства здравоохранения Газы, число погибших от израильских ударов с начала конфликта превысило 39 тысяч человек, а количество пострадавших достигло почти 90 тысяч.
Сектор Газа фактически разделен на две части, а израильские силы проводят наземную операцию в Рафахе, считающемся последним оплотом ХАМАС.
МИД России призывает стороны прекратить боевые действия и настаивает на урегулировании конфликта на основе резолюций СБ ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Фото: commons.wikimedia.orgФотограф пресс-службы ЦАХАЛа(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена
Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.
Илон Маск задался вопросом, куда пропал Джо Байден
В последнее время в американском обществе нарастает беспокойство по поводу длительного отсутствия президента Джо Байдена на публике. К этой дискуссии присоединился и известный бизнесмен Илон Маск, выразивший свое недоумение относительно местонахождения главы государства в социальной сети Х.
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.