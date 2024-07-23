Организация "Врачи без границ" опубликовала в социальной сети Х сообщение о критической ситуации в больнице Насер на юге сектора Газа. Медицинское учреждение столкнулось с серьезной перегрузкой и нехваткой запасов крови из-за массового поступления пациентов после атаки израильских военных на объекты движения ХАМАС в Хан-Юнисе.

По данным министерства здравоохранения Газы, в медкомплекс Насер доставлено 70 погибших и свыше 200 раненых в результате обстрелов Хан-Юниса. Организация сообщает о катастрофической ситуации в больнице: все койки заняты, пациенты вынуждены делить места, а запасы крови истощаются.

Ранее израильские военные призвали жителей покинуть восточные районы Хан-Юниса перед началом операции против ХАМАС. Впоследствии ЦАХАЛ объявил о старте комплексной операции по ликвидации наземных и подземных объектов палестинского движения в этом районе.

Напомним, что конфликт обострился 7 октября 2023 года после масштабной ракетной атаки из сектора Газа на Израиль. В ответ израильская армия начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам в Газе. Израиль также ввел полную блокаду анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива и других необходимых ресурсов.

По последним данным министерства здравоохранения Газы, число погибших от израильских ударов с начала конфликта превысило 39 тысяч человек, а количество пострадавших достигло почти 90 тысяч.

Сектор Газа фактически разделен на две части, а израильские силы проводят наземную операцию в Рафахе, считающемся последним оплотом ХАМАС.

МИД России призывает стороны прекратить боевые действия и настаивает на урегулировании конфликта на основе резолюций СБ ООН, предусматривающих создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: commons.wikimedia.orgФотограф пресс-службы ЦАХАЛа(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)