Феодорит поддержал идею Международного дня "Врачи за мир"

Иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков) в интервью РИА Новости подчеркнул непреходящую актуальность Международного дня "Врачи мира за мир", который отмечается ежегодно 6 августа в память о бомбардировке Хиросимы.

Он отметил, что сама идея этого дня — предотвращение войны и борьба за мир — особенно важна для врачей, чья профессия направлена на сохранение человеческой жизни.

Отец Феодорит подчеркнул, что война противоречит самой сути врачебной деятельности, так как она несет смерть и разрушения. Для любого врача, независимо от его вероисповедания, война является противоестественным явлением.

Иеромонах-реаниматолог также отметил, что врачи, конечно, оказывают медицинскую помощь и военным. Однако, их главная миссия — бороться за жизнь и здоровье людей, а война прямо противоречит этой цели.

Напомним, что Международный день "Врачи мира за мир" был учрежден по инициативе движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", основанного в 1980 году советскими и американскими учеными-медиками. Этот день служит напоминанием о трагических последствиях атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и призывает к миру и отказу от ядерного оружия.