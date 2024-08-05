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Кардиолог назвала признаки, предшествующие инфаркту
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  • Опубликована сегодня в 14:09

Врач-кардиолог Марщинцева назвала признаки скорого инфаркта

Кардиолог назвала признаки, предшествующие инфаркту

Московский врач-кардиолог Юлия Марщинцева озвучила четыре симптома стенокардии, которая может привести к инфаркту.

Врач рассказала, что человек перед инфарктом может испытывать такие симптомы, как боли и тяжесть в груди, отдышка и нехватка воздуха.

Подобные симптомы свидетельствуют о развивающейся стенокардии, при которой образуются атеросклеротические бляшки.

По словам медика, подобные симптомы проявляются при физической нагрузке у человека, однако, чем чаще они проникают в повседневную жизнь, тем ближе человек к инфаркту.

На последней стадии стенокардии человек может просто сидеть и у него уже появляются все вышеперечисленные симптомы.

Кардиолог советует при обнаружении человеком у себя таких симптомов не затягивать и сходить к профильному специалисту, который совершит все необходимые обследования и даст рекомендации.

Фото: allfreephotos.net

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