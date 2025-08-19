Усталость, раздражительность и ещё хуже: врач предупредила о последствиях недосыпа, что делать

Вера Сережина, врач-терапевт, поделилась информацией о негативных последствиях недостаточного сна. По ее словам, даже несколько ночей без полноценного отдыха могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Упадок сил, раздражительность и трудности с концентрацией внимания — это лишь первые звоночки, сигнализирующие о необходимости пересмотреть свой режим сна.

Если недостаток сна становится хроническим, последствия усугубляются. Организм перестает эффективно восстанавливаться, что приводит к гормональным сбоям и снижению иммунитета. Нарушается процесс обновления клеток, что делает человека более восприимчивым к болезням и воспалительным процессам.

Сердечно-сосудистая система под ударом

Недостаток сна оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Возможны скачки давления, тахикардия и другие нарушения сердечного ритма. В долгосрочной перспективе повышается риск развития гипертонии, инфаркта и инсульта. Не стоит недооценивать важность полноценного сна для здоровья сердца.

Бессонница также нарушает обмен веществ. Человеку становится сложнее контролировать аппетит, появляется тяга к калорийной пище. Это, в свою очередь, грозит появлением лишнего веса, проблемами с желудочно-кишечным трактом и даже риском развития преддиабетического состояния. Сон играет ключевую роль в поддержании здорового метаболизма.

Психологические аспекты бессонницы: как недосып влияет на настроение

Не стоит забывать и о влиянии недостатка сна на психическое состояние. Люди, испытывающие дефицит сна, становятся более раздражительными, тревожными, снижается интерес к жизни и мотивация к действиям. Длительный недосып может привести к депрессии и хроническому нервному истощению. Важно помнить о важности качественного сна для поддержания психического здоровья.

Врач рекомендует наладить режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Ограничить использование гаджетов перед сном, так как синий свет экранов мешает выработке мелатонина — гормона сна. Сделать спальное помещение тихим, темным и прохладным. Если же проблемы со сном сохраняются, следует обратиться к врачу, возможно, потребуется медикаментозная коррекция.

Три интересных факта о сне: