Анализы и консультация
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:38

Полис ДМС больше не гарантирует опытного врача: клиники тихо меняют правила игры

Популярных и опытных врачей частные клиники все чаще переводят из обслуживания по ДМС в более прибыльные направления, пояснил стоматолог, эксперт в медицинской сфере Алексей Антипенко. О том, как работа по ДМС влияет на качество медуслуг в частных клиниках, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

В России клиники массово выводят хороших врачей за рамки ДМС, сообщило ранее издание Газета.ру.

Антипенко отметил, что клиники, заключая договоры со страховыми компаниями, часто получают низкие расценки на услуги и ограниченный перечень процедур. По его словам, ДМС обычно покрывает немного больше, чем ОМС, но не включает дорогие направления вроде протезирования и имплантации.

"Для высококачественного специалиста это неинтересно. Это может быть студенту интересно какие-то процедуры выполнять, выпустившемуся, закончившему интернатуру. Может выполнять доктор со стажем до трех лет. Взрослому врачу с опытом это невыгодно, неинтересно и вообще неактуально", — пояснил Антипенко.

Эксперт добавил, что для клиники выгоднее направлять опытных врачей туда, где они могут выполнять более дорогие процедуры.

"Сейчас рынок переполнен предложениями молодых врачей, которых, скорее всего, будут нанимать, сажать на ДМС, а опытных врачей перераспределять в другие области и получать от этого суперприбыль", — отметил стоматолог.

При этом Антипенко подчеркнул, что порядок расчетов с пациентами остается решением руководства конкретной клиники. По его словам, это уже юридический и бухгалтерский вопрос, а не медицинская оценка качества услуг.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

