Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сахар и мужское здоровье
Сахар и мужское здоровье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:49

Игнорировать гормоны и потенцию опасно: чем заканчивается замалчивание проблем

Врач Евгений Греков заявил о необходимости мужских консультаций в России

Мужское здоровье в России всё чаще становится темой для обсуждения врачей и общества. Специалисты обращают внимание на то, что мужчины реже заботятся о своём организме и реже посещают врачей, чем женщины. Это отражается и на демографической ситуации, ведь именно репродуктивное здоровье напрямую связано с уровнем рождаемости в стране.

Почему нужны мужские консультации

По мнению экспертов, в России необходимо развивать специализированные центры, где мужчины смогут получать помощь по вопросам эндокринологии, андрологии и урологии. Такие учреждения позволят вести профилактику заболеваний, консультировать молодых людей ещё в подростковом возрасте и помогать им справляться с проблемами, которые могут отразиться на будущем отцовстве.

"Мужики после 20 лет не хотят ни секса, ни жениться, ни детей, не хотят продолжать свой род. Проблемы возникают ещё с пубертатного периода", — заявил врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков.

Барьеры для мужчин

Одной из причин низкой обращаемости к специалистам считается психологический барьер. Многие мужчины опасаются визита в поликлинику из-за возможных пересудов или встреч со знакомыми. Стереотип о том, что мужчины должны быть "крепкими и без проблем", мешает своевременно заботиться о здоровье.

Плюсы и минусы

Плюсы мужских консультаций Минусы и трудности
Доступная специализированная помощь Нехватка врачей-андрологов
Снижение табуированности темы Финансовые расходы на организацию
Повышение рождаемости Сопротивление части общества и стереотипы

Сравнение подходов

Страна Подход к мужскому здоровью Результат
Россия Нет отдельной системы мужских консультаций Низкая обращаемость и демографические проблемы
Беларусь Активные программы по репродуктивному здоровью Более высокий уровень рождаемости
Германия Мужские центры при крупных клиниках Снижение числа бесплодных пар

Советы шаг за шагом

  1. Организовать специализированные мужские кабинеты при поликлиниках.
  2. Ввести анонимные консультации, чтобы снизить страх осуждения.
  3. Запустить программы профилактики для подростков и студентов.
  4. Обеспечить подготовку большего числа андрологов.
  5. Проводить информационные кампании о важности регулярных обследований.

Мифы и правда

  1. Миф: мужское бесплодие встречается редко.
    Правда: по данным ВОЗ, в половине случаев проблем с зачатием участвует мужской фактор.
  2. Миф: к урологу идут только пожилые.
    Правда: многие болезни начинаются уже в 20-30 лет.
  3. Миф: спорт полностью защищает от проблем.
    Правда: физическая активность полезна, но не исключает гормональных или инфекционных заболеваний.

FAQ

Как выбрать мужскую консультацию?
Обращайте внимание на наличие андролога, эндокринолога и уролога, а также возможность анонимных приёмов.

Сколько стоит приём?
В государственных поликлиниках консультации часто бесплатны, в частных центрах цена колеблется от 2000 до 5000 рублей.

Что лучше: частный центр или государственная клиника?
В частных центрах меньше очередей, но в государственных есть доступ к бесплатным анализам и льготным программам.

Исторический контекст

В СССР отдельной системы мужских консультаций не существовало. Медицинский акцент делался на женское здоровье и охрану материнства. Однако в последние годы тема мужской репродукции стала подниматься всё чаще.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорирование проблем с потенцией или гормонами.
Последствие: хронические заболевания и бесплодие.
Альтернатива: раннее обращение в специализированный центр.

Если мужские консультации будут развиты на государственном уровне, это позволит снизить уровень бесплодия и увеличить рождаемость. В противном случае ситуация с демографией может только ухудшиться.

Три интересных факта

  1. Первые специализированные центры мужского здоровья появились в США в 1990-е годы.
  2. В Японии проводятся регулярные проверки мужской фертильности на предприятиях.
  3. По данным ВОЗ, около 15% супружеских пар в мире сталкиваются с проблемами зачатия, и половина случаев связана именно с мужским здоровьем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ сегодня в 9:31

В этом простом овоще спрятано вещество, которое очищает клетки

Стручковая фасоль — низкокалорийный продукт, богатый белком, витаминами и антиоксидантами. Чем она полезна и как правильно её готовить?

Читать полностью » Нутрициолог Гусакова: почему молодую картошку опасно есть с кожурой сегодня в 8:38

Секретный вред молодой картошки: что скрывает тонкая кожура — предупреждение от нутрициолога

Нутрициолог Вероника Гусакова раскрыла скрытые риски молодого картофеля: нитраты в кожуре и ядовитый соланин. Как правильно чистить клубни, избежать отравления и сохранить витамины — главные правила сезона.

Читать полностью » Врач Зубарева: гречневая, льняная и бобовая паста полезнее традиционной сегодня в 8:27

Макароны на диете: какие виды помогают худеть вместо того, чтобы полнеть

Отказываться от пасты на диете не обязательно. Какие виды макарон могут стать суперфудом и помочь сохранить здоровье и фигуру?

Читать полностью » Почему древние греки обожествляли хрен: польза и противопоказания корня-целителя сегодня в 7:38

Не добавляйте его в еду при больном желудке: что скрывает острый корень

Хрен — рекордсмен по витамину С, фитонцидам. Укрепляет иммунитет, но опасен при ЖКТ-заболеваниях. Как применять его правильно? Советы врачей и народные рецепты.

Читать полностью » Эндокринолог Екатерина Князькина предупредила об опасности совмещения гормональных препаратов и алкоголя сегодня в 7:22

Алкоголь и гормоны: сочетание, которое превращает лечение в опасность

Врачи предупреждают: сочетание алкоголя и гормональных препаратов может вызвать тяжёлые последствия для организма. Чем это особенно опасно для женщин и мужчин?

Читать полностью » Как правильно заморозить овощи и ягоды на зиму: советы эксперта Союза садоводов России сегодня в 6:38

Урожай не пропадет: вот как правильно заморозить овощи и ягоды, чтобы сохранить пользу и вкус

Узнайте, как правильно подготовить, нарезать и заморозить овощи и ягоды, чтобы сохранить максимум витаминов и вкуса на 2 года! Секреты от экспертов.

Читать полностью » Власти Ассама расследуют несоблюдение протоколов при операциях кесарева сечения сегодня в 6:13

Рекорд или безрассудство: врач из Ассама сделал десятки операций подряд

Индийский хирург за 10 часов провёл 21 кесарево сечение. Почему эта история вызвала скандал и какие нарушения выявили проверяющие?

Читать полностью » Врач Ирина Ярцева напомнила о важности вакцинации против гриппа осенью сегодня в 5:09

Одно посещение врача экономит недели лечения и осложнений

Грипп может быть опасен для пожилых и людей с хроническими болезнями. Почему вакцинация особенно важна осенью и кому она нужна в первую очередь?

Читать полностью »

Новости
Еда

Кабачковая икра по домашнему рецепту: варка 30 минут, хранение до 12 месяцев
Технологии

Xiaomi представила телевизоры S Pro Mini LED 2026 с подсветкой на 1792 зоны
Питомцы

Минеральный камень и овощи входят в стандартный рацион хомяков
Туризм

Национальные блюда Греции: сувлаки, мезе, пироги и узо
Садоводство

Эксперты: черенки пеларгонии лучше укореняются в субстрате
Садоводство

Агроэксперт Анастасия Коврижных рассказала, как правильно подготовить розы к зиме
Наука

Геофизики подтвердили скрытый водный цикл Земли благодаря анализу сейсмических волн
Питомцы

Попугаи сравнимы с детьми по чувству ритма: данные научных экспериментов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet