Рак разрушает семьи не только физически: почему родным нужна помощь не меньше, чем пациентам

Рак — это не только тяжёлое физическое испытание, но и колоссальная психологическая нагрузка. Многие пациенты сталкиваются с тревогами, депрессией и другими нарушениями психики, которые напрямую влияют на их способность бороться с болезнью. Медики отмечают: работа с ментальным состоянием больного столь же важна, как и химиотерапия или операция.

Психологическая сторона онкологии

По данным специалистов, более половины людей, живущих с диагнозом рак, страдают хотя бы от одного психического расстройства. Чаще всего это депрессия, тревожность или проблемы адаптации. При этом в некоторых случаях речь идёт о тяжёлых формах, которые не только ухудшают качество жизни, но и мешают следовать врачебным рекомендациям.

"Более половины пациентов с раком страдают хотя бы от одного ментального расстройства", — заявила заведующая отделением медицинской реабилитации МНИОИ имени Герцена Анна Мерзлякова.

Она уточнила, что к наиболее распространённым нарушениям относятся адаптационные расстройства с пониженным настроением, а также униполярная депрессия, которая проявляется длительной апатией и потерей интереса к жизни.

Состояние во время лечения

Особенно ярко психоэмоциональные проблемы проявляются у людей, проходящих лучевую терапию. Исследования показывают: около четверти таких пациентов впадают в депрессию. Почти половина страдает от тревожных состояний и синдрома дистресса, при котором нарушается дыхание и возникает чувство сильного внутреннего напряжения.

"Как минимум четверть больных онкологией, проходящих лучевую терапию, испытывают депрессию", — добавила Анна Мерзлякова.

Медицинская осведомлённость и страх

Несмотря на достижения в области медицины и доступ к информации, многие россияне по-прежнему боятся обращаться к врачам. Причины разные: страх услышать диагноз, недоверие к системе здравоохранения или стремление скрыть проблемы от близких.

"С каждым годом в России растёт осведомленность о эффективных методах борьбы с раком, в результате чего страх заболеть снижается", — отметил заместитель директора по научной и образовательной деятельности НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский.

Тем не менее ежегодно около 15 тысяч человек в стране умирают, так и не узнав, что у них была опухоль. Это примерно 5% всех смертей от онкологии. Опухоль выявляется только на вскрытии, когда возможности лечения уже нет.

Почему важно обращать внимание на психику

Психологическое здоровье напрямую связано с прогнозами при онкологии. Пациенты с устойчивой психикой лучше справляются с побочными эффектами терапии, активнее участвуют в процессе лечения и реабилитации. Работа с психоэмоциональным состоянием помогает повысить шансы на ремиссию и улучшить общее качество жизни.

Многие онкоцентры уже включают в программу лечения консультации психологов, арт-терапию, группы поддержки и медикаментозную коррекцию состояний. Эти меры позволяют пациентам не чувствовать себя одинокими и беспомощными.

Психологическая помощь и её формы

Современные подходы включают несколько направлений:

Индивидуальная терапия с психоонкологом. Медикаментозное лечение депрессий и тревожных расстройств. Групповые занятия для обмена опытом и поддержки. Практики релаксации — дыхательные упражнения, йога, медитация.

Эти методы помогают снизить уровень стресса и вернуть пациентам ощущение контроля над своей жизнью.

Общественная значимость

Проблема психических расстройств при онкологии касается не только пациентов, но и их семей. Родные также нуждаются в психологической поддержке, ведь они проходят через испытания вместе с больным. Недостаток внимания к этой стороне болезни может приводить к разрушению социальных связей и ухудшению общего эмоционального климата.

Онкология остаётся одной из самых сложных тем в медицине. Однако сегодня становится очевидным: без внимания к психологическому состоянию пациентов невозможно добиться успешного результата. Поддержка психики — важный элемент лечения, который спасает не меньше жизней, чем лекарства и операции.

Интересные факты