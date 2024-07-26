Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Лечащий врач Дональда Трампа заявил, что экс-президент был ранен пулей
  1. Главная
  2. Мир

Лечащий врач Дональда Трампа заявил, что экс-президент был ранен пулей

Во время политического мероприятия в Пенсильвании бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение. Эту информацию подтвердил личный медицинский специалист экс-главы государства.

Врач категорически опроверг все циркулирующие альтернативные версии произошедшего, назвав их недостоверными и не соответствующими действительности. Он подчеркнул, что любые попытки исказить факты или предложить иные трактовки инцидента являются неприемлемыми.

Медик настоял на том, что единственно верной является информация о получении Трампом пулевого ранения в ходе публичного выступления перед сторонниками. Он призвал общественность и СМИ воздержаться от распространения непроверенных данных и спекуляций на эту тему.

Таким образом, согласно официальному заявлению лечащего врача, факт ранения бывшего президента во время митинга в Пенсильвании не подлежит сомнению, а все прочие версии следует считать ложными и вводящими в заблуждение

Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)

Мир

Уровень загрязненности Сены был повышен в момент купания в ней мэра Парижа Идальго 17 июля

Уровень загрязненности Сены был повышен в момент купания в ней мэра Парижа Идальго 17 июля

Вода в реке Сена была загрязнена в момент купания мэра Парижа Анн Идальго 17 июля, как сообщает France Info.

Читать полностью
Apple будет следовать рекомендациям по развитию ИИ

Apple будет следовать рекомендациям по развитию ИИ

Корпорация Apple, один из лидеров технологической индустрии США, приняла решение следовать рекомендациям правительства в сфере безопасной разработки искусственного интеллекта (ИИ). Об этом стало известно из заявления, опубликованного Белым домом в пятницу.

Читать полностью

Общество

В Канаде разъяснили, откуда пошло убеждение о пользе алкоголя в малых дозах

В Канаде разъяснили, откуда пошло убеждение о пользе алкоголя в малых дозах

Канадские учёные проанализировали 107 научных работ, чтобы понять, почему некоторые исследования указывают на пользу малых доз алкоголя. Вопрос возник на фоне заявления ВОЗ о том, что безопасных доз алкоголя не существует.

Читать полностью
В Московской области заключили более 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы

В Московской области заключили более 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы

В Московской области с начала 2024 года заключено более 60 соглашений на предоставление субсидий для компенсации затрат при выходе на маркетплейсы.

Читать полностью

Новости