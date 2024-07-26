Во время политического мероприятия в Пенсильвании бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение. Эту информацию подтвердил личный медицинский специалист экс-главы государства.
Врач категорически опроверг все циркулирующие альтернативные версии произошедшего, назвав их недостоверными и не соответствующими действительности. Он подчеркнул, что любые попытки исказить факты или предложить иные трактовки инцидента являются неприемлемыми.
Медик настоял на том, что единственно верной является информация о получении Трампом пулевого ранения в ходе публичного выступления перед сторонниками. Он призвал общественность и СМИ воздержаться от распространения непроверенных данных и спекуляций на эту тему.
Таким образом, согласно официальному заявлению лечащего врача, факт ранения бывшего президента во время митинга в Пенсильвании не подлежит сомнению, а все прочие версии следует считать ложными и вводящими в заблуждение
Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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